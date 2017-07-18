На Петроградской стороне появится пивной паб Pubnik

Команда Bolshoybar открывает пивной бар Pubnic. Куратором проекта стал шеф-бармен Виктор Федотов: в его партфолио Goose Goose, «Елагин», Bolshoybar и объединение Bartenders Faqtory. Гостям будет предложено двенадцать сортов пенного от мировых пивоварен: для ценителей классики – немецкие лагеры и белое нефильтрованное, для тех, кто готов к альтернативным вкусам – датский стаут или IPA от AF Brew. Пивную карту составил Кирилл Тычук. В барное меню войдут куриные крылышки барбекю, фиш & чипсы, хот-дог с фаршем и домашний паштет с хлебными чипсами. А для тех, кто накануне хорошо повеселился, отдельный параграф с похмельными завтраками: окрошка на пиве и классическая английская яичница.

За музыкальную часть отвечает Феликс Народицкий – основатель джаз-клуба JFC. Интерьерные решения – за архитектором Дмитрием Давыдовым (Goose Goose, клуб «A2», Bolshoybar, Italy Bottega, бургерные «Мясорубка»). Заведение откроется в конце июля.