В конце июня на Жуковского, 18 открывается рестобар Black Beans, специализация которого вынесена в лозунг «Виски, чай, еда». В меню лейтмотивам выступают бобы: в блюда добавляют все от привычных нута, сои и гороха, до зеленых и титульных черных. Какао бобы используются в десертах, маринованные бобы дополняют фирменный бургер, с которого стартует линия стрит-фуда — том ям, вок, различные виды лапши: общий вектор на кухне — азиатский.

Отдельной картой сделана внушительная коллекция разнообразных сортов чая — представлены в том числе белые и красные, улуны и пуэры. Львиную долю алкогольной карты заняла широкая линейка редких в Петербурге японских виски. Азия присутствует и в барной карте, разработанной Александром Болтяном: ключевой особенностью всех фирменных коктейлей Black Beans стал черный цвет.

В интерьере заведения — граффити, металлические конструкции и натуральное дерево. По будням готовят бизнес-ланчи, в выходные — диджей-сеты до 3 утра.