В самом рыбном месте для общепита Петербурга — прямо на Пяти углах — открывается масштабный дайнер, где сосредоточатся только на дальневосточных крабах и бургерах. Мы поговорили с его создателями и сняли блюда из меню.
На улице Рубинштейна открылся ресторан Burger & Crab
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Совладельцы Burger & Crab Роман Ладвинский и Максим Зубков дебютировали в ресторанном бизнесе с сетью баров BeerGemot.
Роман Ладвинский
Монопродуктовый формат — когда в заведении подают только один тип блюд — хорош тем, что повара достигают особого мастерства в их приготовлении, а хозяева гарантируют свежесть поставок на кухню и располагающие цены. Мы решили заниматься только бургерами и крабами — примерно так в 2011 году сделал в своем суперуспешном лондонском кафе Burger & Lobster ресторатор Михаил Зельман. Сравнений мы не боимся — наоборот, это та планка, к которой мы тянемся.
Максим Зубков
Мы собрали для проекта лучшие ресурсы. Наше помещение в знаменитом доме с башней по проекту архитектора Лишневского с выходами и на улицу Рубинштейна, и на Загородный проспект обустроила студия DA Architects, победитель конкурса „Лучшие дизайнеры и интерьеры“ журнала „Собака.ru“ в 2016 году. Мы сами ездили на Дальний Восток отбирать поставщика крабов, а опытный повар Владимир Щетинин несколько месяцев доводил до идеала запеченные фаланги с топленым ореховым маслом нуазет и бургеры с крабом и с мясом мраморных ребер, томленных двадцать часов. Винную карту написал для нас маститый петербургский сомелье Леонид Стерник, барную — Александр Болтян, стоявший за стойкой знаковых заведений от „Онегина“ до „Бекицера“: в ней акцент на бурбонах, коктейли — винные и с копченым пивом и линейка крафта.
фото: Алексей Костромин, Эльвина Зиганшина
|Ресторан Burger & Crab
Ул. Рубинштейна, 40/11
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