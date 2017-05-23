Мы собрали для проекта лучшие ресурсы. Наше помещение в знаменитом доме с башней по проекту архитектора Лишневского с выходами и на улицу Рубинштейна, и на Загородный проспект обустроила студия DA Architects, победитель конкурса „Лучшие дизайнеры и интерьеры“ журнала „Собака.ru“ в 2016 году. Мы сами ездили на Дальний Восток отбирать поставщика крабов, а опытный повар Владимир Щетинин несколько месяцев доводил до идеала запеченные фаланги с топленым ореховым маслом нуазет и бургеры с крабом и с мясом мраморных ребер, томленных двадцать часов. Винную карту написал для нас маститый петербургский сомелье Леонид Стерник, барную — Александр Болтян, стоявший за стойкой знаковых заведений от „Онегина“ до „Бекицера“: в ней акцент на бурбонах, коктейли — винные и с копченым пивом и линейка крафта.