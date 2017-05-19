Надо брать! 15 лучших гастросетов за 990 рублей

Лучшие — и, что немаловажно, самые выгодные предложения Российского ресторанного фестиваля, на которые нужно идти прямо сейчас: до 31 мая в отличных ресторанах города действуют спецпредложения за 990 рублей. Внимание — перед походом в выбранный ресторан не забудьте уточнить, в каком режиме подается сет. 

EM

  • Обожженный перец с паштетом из бобов мунг и мороженым из чили
  • Кролик и карамелизированная мушмула с грушей и миндальным соусом
  • Шоколадный бисквит с цедрой, карамелью и мандариновым сорбетом

Erarta Cafe

  • холодный томатный суп с мадагаскарским перцем
  • тартар из оленины с ореховым маслом и пряной брусникой
  • филе миньон с топинамбуром и соусом из копченых лесных грибов
  • десерт «Какао боб»
  • шоколадные конфеты ручной работы

Simple Wine Bar

  • андалузский гаспачо с крудите из свежих овощей
  • телячьи щечки с полбой, кремом из пастернака и эспумой из петрушки и трюфеля
  • мусс из облепихи с имбирным мороженым и чили меренго

Beefzavod

  • тартар в классическом стиле (вырезка говядины, табаско, ворчестер, горчица, лук шалот)
  • стейк Hampe (тонкая диафрагма)
  • тирамису с темным шоколадом

«Старая таможня»

  • комплимент от шеф-повара
  • карпаччо из нерки с пудрой из хрена
  • филе зубатки с икрой терияки и отварным картофелем
  • традиционный итальянский тирамису

«Блок»

  • холодные закуски на багете: паштет с тонким оттенком коньяка, тартар с дробленным перцем и чипсом пармезана, пиканья, маринованная в специях и поданная с трюфельным маслом
  • трио горячих закусок. Подают в обожженых мозговых костях и есть их рекомендуется исключительно быстро, начиная с запеченного костного мозга с зеленью и специями. А дальше риет из копченных щек и риет из хвостов
  • пломбир с кусочками карамелизированного бекона и копченным ганашем 

«Пробка»

  • вителло тонато
  • мальтальяти с рагу из утки
  • тирамису (1/2 порции)

Gras

  • паштет из куриной печени с домашними хлебцами и облепиховым бальзамиком
  • дальневосточным кальмар в соусе из ряженки с мисо и маринованным фенхелем
  • свиной бок в квасной глазури с пюре из бигуса и маринованными сливами
  • чизкейк из ряженки и топленого молока с домашней варёной сгущенкой и овсяным печеньем

Godji

  • утиные сердечки в устричном соусе
  • тартар из обожженного стейка
  • ролл с угрем и трюфельным маслом
  • тарт с муссом из зеленого чая и кокосовым мороженым​

«Винный шкаф»

  • брускетты с томленым бычьим хвостом, пате из маслин, крем-чиз с лемонграссом и бонито
  • цветная капуста с сушеными анчоусами и мятным бербланом
  • лангустины, киноа с кремом из картофеля, шафрановым айоли, соус из трав
  • десерт Three pines

    Винное сопровождение к сету — 470 рублей (!)
  • белое вино из региона Лангедок (юг Франции) из местных сортов винограда марсан, руссан, макабео
  • французскоий сорт винограда пино блан, выращенный в Нижней Австрии
  • новозеландский пино гри
  • сотерн

Pedro & Gomez у Ларисы

  • огурцы в азиатском стиле
  • сельдь в скандинавком стиле
  • болиньос
  • хоспер мидии. Мидии в тайском соусе, подаются с картошкой фри и айоли
    запеченный в печи Хоспер банан, подается с мороженым и соленой карамелью

 

Chuck

  • Bloody Mary (алк/б.а.) + мозговая косточка
  • фланк Стейк и салат BBQ
  • чизкейк с Беконом

«Банщики»

  • подкопченный муксун с редисом, маринованным луком-порей, бородинской крошкой и соусом из шпината
  • суп из крапивы с копченной олениной, шпинатом, пудрой из брусники и соусом из хрена
  • вареники с картофелем, жареным луком и сметаной
  • торт «Графские развалины»

The Repa

  • трубочки из ржаного теста с кабачковой икрой
  • брюссельская капуста в трюфельном соусе с пармезаном
  • скумбрия с картофельным супом и укропом
  • "ленивая" лазанья с кроликом
  • тартар из киви с яблочным муссом

Vincent

  • сыровяленая говядина с мороженым из фермерского козьего сыра
  • паштет из печени цыпленка с грушевым чатни
  • филе судака с кремом из свеклы
  • наполеон, французский рецепт
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