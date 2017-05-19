Лучшие — и, что немаловажно, самые выгодные предложения Российского ресторанного фестиваля, на которые нужно идти прямо сейчас: до 31 мая в отличных ресторанах города действуют спецпредложения за 990 рублей. Внимание — перед походом в выбранный ресторан не забудьте уточнить, в каком режиме подается сет.
Надо брать! 15 лучших гастросетов за 990 рублей
EM
- Обожженный перец с паштетом из бобов мунг и мороженым из чили
- Кролик и карамелизированная мушмула с грушей и миндальным соусом
- Шоколадный бисквит с цедрой, карамелью и мандариновым сорбетом
|Бар ЕМ
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Erarta Cafe
- холодный томатный суп с мадагаскарским перцем
- тартар из оленины с ореховым маслом и пряной брусникой
- филе миньон с топинамбуром и соусом из копченых лесных грибов
- десерт «Какао боб»
- шоколадные конфеты ручной работы
|Бар Erarta Cafe
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Simple Wine Bar
- андалузский гаспачо с крудите из свежих овощей
- телячьи щечки с полбой, кремом из пастернака и эспумой из петрушки и трюфеля
- мусс из облепихи с имбирным мороженым и чили меренго
|Бар Simple Wine Bar
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Beefzavod
- тартар в классическом стиле (вырезка говядины, табаско, ворчестер, горчица, лук шалот)
- стейк Hampe (тонкая диафрагма)
- тирамису с темным шоколадом
|Бар Beefzavod
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«Старая таможня»
- комплимент от шеф-повара
- карпаччо из нерки с пудрой из хрена
- филе зубатки с икрой терияки и отварным картофелем
- традиционный итальянский тирамису
|Бар «Старая таможня»
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«Блок»
- холодные закуски на багете: паштет с тонким оттенком коньяка, тартар с дробленным перцем и чипсом пармезана, пиканья, маринованная в специях и поданная с трюфельным маслом
- трио горячих закусок. Подают в обожженых мозговых костях и есть их рекомендуется исключительно быстро, начиная с запеченного костного мозга с зеленью и специями. А дальше риет из копченных щек и риет из хвостов
- пломбир с кусочками карамелизированного бекона и копченным ганашем
|Бар «Блок»
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«Пробка»
- вителло тонато
- мальтальяти с рагу из утки
- тирамису (1/2 порции)
|Бар «Пробка»
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Gras
- паштет из куриной печени с домашними хлебцами и облепиховым бальзамиком
- дальневосточным кальмар в соусе из ряженки с мисо и маринованным фенхелем
- свиной бок в квасной глазури с пюре из бигуса и маринованными сливами
- чизкейк из ряженки и топленого молока с домашней варёной сгущенкой и овсяным печеньем
|Бар Gras
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Godji
- утиные сердечки в устричном соусе
- тартар из обожженного стейка
- ролл с угрем и трюфельным маслом
- тарт с муссом из зеленого чая и кокосовым мороженым
|Бар Godji
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«Винный шкаф»
- брускетты с томленым бычьим хвостом, пате из маслин, крем-чиз с лемонграссом и бонито
- цветная капуста с сушеными анчоусами и мятным бербланом
- лангустины, киноа с кремом из картофеля, шафрановым айоли, соус из трав
- десерт Three pines
Винное сопровождение к сету — 470 рублей (!)
- белое вино из региона Лангедок (юг Франции) из местных сортов винограда марсан, руссан, макабео
- французскоий сорт винограда пино блан, выращенный в Нижней Австрии
- новозеландский пино гри
- сотерн
|Бар «Винный шкаф»
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Pedro & Gomez у Ларисы
- огурцы в азиатском стиле
- сельдь в скандинавком стиле
- болиньос
- хоспер мидии. Мидии в тайском соусе, подаются с картошкой фри и айоли
запеченный в печи Хоспер банан, подается с мороженым и соленой карамелью
|Бар «Pedro & Gomez у Ларисы»
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Chuck
- Bloody Mary (алк/б.а.) + мозговая косточка
- фланк Стейк и салат BBQ
- чизкейк с Беконом
|Бар Chuck
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«Банщики»
- подкопченный муксун с редисом, маринованным луком-порей, бородинской крошкой и соусом из шпината
- суп из крапивы с копченной олениной, шпинатом, пудрой из брусники и соусом из хрена
- вареники с картофелем, жареным луком и сметаной
- торт «Графские развалины»
|Бар «Банщики»
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The Repa
- трубочки из ржаного теста с кабачковой икрой
- брюссельская капуста в трюфельном соусе с пармезаном
- скумбрия с картофельным супом и укропом
- "ленивая" лазанья с кроликом
- тартар из киви с яблочным муссом
|Бар The Repa
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Vincent
- сыровяленая говядина с мороженым из фермерского козьего сыра
- паштет из печени цыпленка с грушевым чатни
- филе судака с кремом из свеклы
- наполеон, французский рецепт
|Бар Vincent
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