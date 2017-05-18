Как устроен самый премиальный сервис доставки здоровой еды в Петербурге

Идеолог и совладелица Gourmet Diet Мария Гузь помогает похудеть и первым красавицам Петербурга, и бизнесменам. 

  • На Марии Гузь: блуза и брюки Gucci, жакет Stella McCartney (все — ДЛТ)

Зачем нужна служба доставки правильного питания и в чем ее главное преимущество? Вы можете расслабиться и забыть о жестком самоконтроле — а ведь именно это самое суровое испытание на пути к стройности. Мы гарантируем получение шести приемов пищи, в которых калорийность порций строго рассчитана специалистами. Обедаете вы дома или в ресторане, чаще всего вы спонтанно выбираете большие порции или, по крайней мере, мучаетесь, пытаясь определить, сколько калорий в том, что стоит перед нами на тарелке. Сервис снимает с вас ответственность и необходимость стоять перед выбором, а следовательно, отступления от режима питания исключены. Если вы худеете, увеличение рациона даже на 20% может свести на нет все усилия и не дать возможности достигнуть поставленной цели. Например, в моем дневном рационе — как и у многих девушек — всего 1200 килокалорий. Если посчитать, то столько же содержит один среднестатистический прием пищи — и неважно, кто готовит, вы или знаменитый шеф. Плюс любой соус добавит еще 300 килокалорий. Какой стресс, придумать самостоятельно на такую калорийность шесть разных трапез в день — именно столько нужно, чтобы разогнать метаболизм! И это служба доставки тоже берет на себя.

Сейчас огромное количество информации о том, как пищеварение влияет на жизнь человека, — и здорово, что она появилась. Каждая система питания обрастает поклонниками: вегетарианцы, сыроеды, люди, отказавшиеся от лактозы, и так далее. Наш подход другой, но никак всему вышеперечисленному не противоречит: мы как раз те, кто обеспечит человеку именно тот рацион, к которому он пришел. И главное — сделаем так, чтобы диапазон меню не сузился, а, наоборот, расширился. Многие замечают, что с Gourmet Diet стали есть вкуснее и разнообразнее, чем дома или в общепите.

Когда мне пришлось задуматься о своем рационе, я осознала, что не люблю себя в чем-либо ограничивать

  • Екатерина Богданова

Когда по ряду медицинских причин эндокринологического свойства мне пришлось задуматься о своем рационе, я осознала, что не люблю себя в чем-либо ограничивать. Поэтому два года назад я придумала службу, которая возьмет на себя заботы о том, что именно и сколько раз в день нужно есть, и гарантирует, что это будет очень вкусно. Например, я очень люблю пасту с морепродуктами — и мне находят семь видов диетической пасты, готовят семь видов соусов. По просьбе клиентов мы ввели в меню полезные шавермы и гамбургеры, блинчики, японскую кухню. Мясо у нас делают с гранатовым соусом, рыбу — с цитрусовым. На десерт — чизкейки, макаруны и торты: малиновый с дамасской розой и личи, творожный с пряной грушей, морковный с кремом из цитрусовых, из черники с кокосом и мятой.

Самый правильный выбор собственной системы питания — с помощью диетолога: наш ведущий специалист — Екатерина Богданова. На профессиональной консультации она проанализирует пищевые привычки и вкусовые предпочтения, проведет анализ состава тела, обсудит факторы физических нагрузок, образ жизни: только гармонично и осознанно подобранное питание принесет пользу. Мы к тому же наблюдаем за реакцией организма в процессе потребления, производим замеры соотношений мышечной массы, жира, воды. Если для решения задач оздоровления требуется привлечение других специалистов, предлагаем запись на дополнительные консультации или обследования.

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  • Автор: sobaka
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