Зачем нужна служба доставки правильного питания и в чем ее главное преимущество? Вы можете расслабиться и забыть о жестком самоконтроле — а ведь именно это самое суровое испытание на пути к стройности. Мы гарантируем получение шести приемов пищи, в которых калорийность порций строго рассчитана специалистами. Обедаете вы дома или в ресторане, чаще всего вы спонтанно выбираете большие порции или, по крайней мере, мучаетесь, пытаясь определить, сколько калорий в том, что стоит перед нами на тарелке. Сервис снимает с вас ответственность и необходимость стоять перед выбором, а следовательно, отступления от режима питания исключены. Если вы худеете, увеличение рациона даже на 20% может свести на нет все усилия и не дать возможности достигнуть поставленной цели. Например, в моем дневном рационе — как и у многих девушек — всего 1200 килокалорий. Если посчитать, то столько же содержит один среднестатистический прием пищи — и неважно, кто готовит, вы или знаменитый шеф. Плюс любой соус добавит еще 300 килокалорий. Какой стресс, придумать самостоятельно на такую калорийность шесть разных трапез в день — именно столько нужно, чтобы разогнать метаболизм! И это служба доставки тоже берет на себя.

Сейчас огромное количество информации о том, как пищеварение влияет на жизнь человека, — и здорово, что она появилась. Каждая система питания обрастает поклонниками: вегетарианцы, сыроеды, люди, отказавшиеся от лактозы, и так далее. Наш подход другой, но никак всему вышеперечисленному не противоречит: мы как раз те, кто обеспечит человеку именно тот рацион, к которому он пришел. И главное — сделаем так, чтобы диапазон меню не сузился, а, наоборот, расширился. Многие замечают, что с Gourmet Diet стали есть вкуснее и разнообразнее, чем дома или в общепите.