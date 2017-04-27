В Петербурге откроется первый фудтрак-парк

В пространстве «Дом Культуры» 1 мая откроется первый в Петербурге фудтрак-парк – специальная зона для закусочных на колесах, рассказали нам организаторы.

Здесь можно будет попробовать различные кухни: фудтрак «Еда в Кубе» специализируется исключительно на итальянских блюдах, в Umami готовят вафли из картофельного пюре с начинками, а в Mama’s повара ориентированы на домашнюю кухню. Также у «Дома Культуры» припаркуются Gorilla Grill, Brown Beer food, Sausage Party, VanTaste и другие.

В день открытия для всех гостей фудтрак-парка будет действовать скидка 10% на все кухни.

Добавим, что пространство «Дом Культуры» находится в минуте ходьбы от станции метро «Кировский завод» – на проспекте Стачек, 72 .