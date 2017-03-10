Никита Филиппов, совладелец Нам с первого дня не хватало места, а когда в Москве мы прославились как спикизи-пиццерия с лучшей пиццей в Петербурге, то расширение стало жизненно необходимо. Мы арендовали второй этаж — там в два раза больше посадочных мест. Дизайнеры Анастасия Артемьева и Сергей Семич в романтическом и ироничном ключе переосмыслили эстетику раннехристианских храмов: мозаичный пол, каменное основание столов, светильники в нишах и как-будто утраченные росписи. Художница Катя Красная работала над ними больше недели — чтобы фрагментарность была естественная, то рисунки наносились полностью, а уже потом искусственно затирались. Линейка пицц у нас прежняя — есть с тыквой и козьим сыром, острая с колбасой, с ростбифом и рукколой и с анчоусами. Мы добавили закрытую кальцоне с соусом болоньезе, и каждую неделю печем сезонную. В пост она на тесте с куркумой, с баклажаном терияки, соевым мясом и специями гара масала, на Масленицу, совпадающую с Венецианским карнавалом — с бычьими хвостами, артишоками и пармезаном, под Новый год — с курицей карри, манго, соусом шрирача и гранатовыми зернами. Разумеется, под это все — наш крафт: как и классические IPA и портер, так и коллаборации, крепкие и кислые сорта.»