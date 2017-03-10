Микропиццерия Camorra стала двухэтажной

  • Команда AF Brew Никита Филиппов, Артем Кольчуков, Дмитрий Булдаков

  • Художник Катя Красная

  • Кальцоне болоньезе

  • Пицца с рукколой и ростбифом

  • Пицца с анчоусами

Миниатюрное спикизи-кафе команды пивоваров AF Brew год собирала такие аншлаги, что хозяева сделали из нее ресторан — и за пиццей с козьим сыром и тыквой в уикенд все равно лист ожидания: мы публикуем первую съемку пространства. 

У команды AF Brew, владельцев Camorra, есть, на самом деле, еще один мощный инфоповод: в конце 2016 года они открыли собственную пивоварню — то есть одними из немногих в России исполнили мечту всех контрактных пивоваров, тех, кто арендуют чужие мощности — а из производителей крафта в стране таких большинство. В апреля они ждут в гости — посмотреть на сверхэффектные, в лучших американских традициях цеха на территории старейшего Калинкинского пивоваренного завода 1790-х годов постройки и пробовать кофейные, тыквенные и свекольные сорта.

Никита Филиппов, совладелец

Нам с первого дня не хватало места, а когда в Москве мы прославились как спикизи-пиццерия с лучшей пиццей в Петербурге, то расширение стало жизненно необходимо. Мы арендовали второй этаж — там в два раза больше посадочных мест.

Дизайнеры Анастасия Артемьева и Сергей Семич в романтическом и ироничном ключе переосмыслили эстетику раннехристианских храмов: мозаичный пол, каменное основание столов, светильники в нишах и как-будто утраченные росписи. Художница Катя Красная работала над ними больше недели — чтобы фрагментарность была естественная, то рисунки наносились полностью, а уже потом искусственно затирались.

Линейка пицц у нас прежняя — есть с тыквой и козьим сыром, острая с колбасой, с ростбифом и рукколой и с анчоусами. Мы добавили закрытую кальцоне с соусом болоньезе, и каждую неделю печем сезонную. В пост она на тесте с куркумой, с баклажаном терияки, соевым мясом и специями гара масала, на Масленицу, совпадающую с Венецианским карнавалом — с бычьими хвостами, артишоками и пармезаном, под Новый год — с курицей карри, манго, соусом шрирача и гранатовыми зернами. Разумеется, под это все — наш крафт: как и классические IPA и портер, так и коллаборации, крепкие и кислые сорта.»

Фото: Владимир Петров

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Места: Camorra

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