Знаменитый ресторатор Александр Раппопорт подтвердил, что рассматривает возможность открытия филиала своего успешного московского ресторана «Китайская грамота. Бар и Еда» в Петербурге. Заведение специализируется на кантонской кухне и имеет оригинальную барную карту. Интерьер разработала дизайнер Диана Генералова: ей удалось соединить интерьер классического английского паба со скульптурами династий Хань и Тан, арт-объектами времен культурной революции и современным китайским искусством. Именно за этот проект автор концепции и владелец Раппопорт был признан в 2014 году ресторатором года по версии одного из столичных глянцевых изданий.

В октябре 2015 открылась двухэтажная «Китайская грамота» в Барвиха Luxury Village, в сентябре 2016 заработал еще один филиал в Сочи на втором этаже отеля Hyatt Regency Sochi. За три года существования проект завоевал множество профессиональных наград и является одним из наиболее титулованных проектов холдинга «Рестораны Раппопорта».