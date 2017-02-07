Александр Раппопорт планирует развивать «Китайскую грамоту» в Петербурге

Знаменитый ресторатор Александр Раппопорт подтвердил, что рассматривает возможность открытия филиала своего успешного московского ресторана «Китайская грамота. Бар и Еда» в Петербурге. Заведение специализируется на кантонской кухне и имеет оригинальную барную карту. Интерьер разработала дизайнер Диана Генералова: ей удалось соединить интерьер классического английского паба со скульптурами династий Хань и Тан, арт-объектами времен культурной революции и современным китайским искусством. Именно за этот проект автор концепции и владелец Раппопорт был признан в 2014 году ресторатором года по версии одного из столичных глянцевых изданий.

В октябре 2015 открылась двухэтажная «Китайская грамота» в Барвиха Luxury Village, в сентябре 2016 заработал еще один филиал в Сочи на втором этаже отеля Hyatt Regency Sochi. За три года существования проект завоевал множество профессиональных наград и является одним из наиболее титулованных проектов холдинга «Рестораны Раппопорта».

Александр Раппопорт, владелец «Китайской грамоты»

Само по себе сочетание бара и китайской кухни для Москвы на момент было не ново, но если раньше в основном речь шла о клубе или баре с легким обозначением тематики, то это полноценный китайский ресторан с многонациональной барной картой. На вопрос о планах открыть филиал в Северной столице могу дать ответ краткий, но положительный: планы по развитию "Китайской грамоты" в Петербурге есть.»
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