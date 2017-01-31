Pho&Roll

Меню: За меню отвечает выписанный с родины шеф Хи Ле Ньгуен с командой. По его словам, в заведении — северо-вьетнамская кухня: она менее острая, чем гастрономия юга страны. Заглавный суп фо бо можно острее делать самостоятельно — к нему выдают плошку с чили-соусом. Экзотичности любому блюду тоже можно сообщить самостоятельно — присовокупив к нему национальный рыбный соус, который на каждый стол ставят вместе с соевым. Фирменным блюдом на компанию предлагают лау — кипящий бульон над горелкой, в которым ты сам готовишь мясо, морепродукты или овощи. Шеф-повар явно готов экспериментировать — скажем, делать бургеры с шиитаки или со свининой на гриле, но иногда его решения слишком уж неожиданные: если блинчики немы с курицей — отличные, то в тех, что с морепродуктами, неожиданно обнаружатся банан и монструозная панировка.

Интерьер: Основной зал — с большими окнами, барной стойкой с неоновой подсветкой и очень щадящей логистикой посадок, оставляющей много пространства. Вторая комната — более камерная с окном выдачи и телеэкраном. За национальный колорит отвечают рассредоточенные повсюду вьетнамские шляпы ноны — в том числе парящие стайкой абажуров под потолком.

Инсайд: У шефа Хи Ле Ньгуена достаточно выдающаяся биография. Его отец и дядя — известные шеф-повара, так что даже летние каникулы ребенком Хи проводил на кухнях их знаменитого французского ресторана в Хошимине Au Manoir De Khai. Окончив ВУЗ он работал в крупных гостиницах — Duxton Hotel Saigon и Salinda Phu Quoc Resort, отвечая там за продвижением вьетнамской еды и ее аранжировку в традициях кухонь Франция, Италии, Китая, Таиланда и Индии.