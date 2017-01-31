В самом начале года мы тестировали российскую рыбу, французские макарони, грузинские вина и вьетнамские супы.
5 классных ресторанных открытий января
Меню: В крабовой секции — позиции от фаланг с топленым маслом до паровых булочек бао с крабом и соусом хойсин, хотя самую выгодную сделку предлагают в разделе «Горячее»: отличную пасту казаречче с соусом биск и уверенной порцией крабового мяса за 540 рублей. Магаданские креветки дают на льду, тигровые — с сухарями с овощными чипсами, копчеными на ольхе, в томатном соусе или ошпаренными в белом вине: у последних чуть больше термической обработки, чем хотелось. Мидии делают в четырех соусах — в том числе в сливочном с рокфором и в белом вине с цедрой. Обитатели северных морей представлены ладожским судаком с рисом неро и муссом из тыквы, копченой карельской форелью и строганиной из муксуна. Что до жителей южных морей — барабульку жарят в специях, с рапанами делают жульен.
Интерьер: Темные тона основного зала, другое помещение сделавшие бы депрессивным, здесь уместны, потому как стекла, воздуха и света, которые есть на веранде, достаточно, чтобы их уравновесить. Остальное не трудно себе представить — маяки-светильники, весла, корабельный остов.
Инсайд: Ручка входной двери в форме рыбы абсолютно гениальна — ты, в общем-то, не можешь попасть в заведение, не подержав условную селедку за хвост. Так вот, ручку сделали на заказ мастера из самого известного села сурового Севера Териберка, известного по фильму «Левиафан».
|Ресторан «Юнга. Seafood & Bar»
Ул. Рубинштейна, 23
«Хачапури и вино» на Васильевском
Меню: Устройство меню исчерпывающим образом описывает название места — самые большие разделы, собственно, с хачапури и вином. В первом есть с десяток вариантов — включая те, что с фасолью и беконом, или со свининой, сулугуни и сванской солью. Вина — целая страница, практически равновеликая списку с едой, с позициями от гранатового домашнего полусладкого за 97 рублей до органического киндзмараули прогрессивного винного дома из Кахетии. В общем, будь то хинкали с бараниной, лимонад со вкусом саперави или шоколадный коньяк — каждый может сам выписать себе лекарство от недуга, который, как мы знаем, подобен англицкому сплину, но называется просто — русская зима.
Инсайд: У тех же хозяев недалеко — на Петроградской стороне — есть еще заведение «Лев и птичка» с той же национальной кухней, но в авторском прочтении: там есть тыквенные пхали, грузинский минестроне с вешенками, «пиццури» — пиццы на тесте хачапури и ватрушка с надуги, который сама нежность — сливочно-творожный сыр. Попадется вам в классической подаче с мятой, завернутым в листовой сулугуни — обязательно попробуйте.
|Кафе «Хачапури и вино»
Кадетская линия, 29
Меню: За меню отвечает выписанный с родины шеф Хи Ле Ньгуен с командой. По его словам, в заведении — северо-вьетнамская кухня: она менее острая, чем гастрономия юга страны. Заглавный суп фо бо можно острее делать самостоятельно — к нему выдают плошку с чили-соусом. Экзотичности любому блюду тоже можно сообщить самостоятельно — присовокупив к нему национальный рыбный соус, который на каждый стол ставят вместе с соевым. Фирменным блюдом на компанию предлагают лау — кипящий бульон над горелкой, в которым ты сам готовишь мясо, морепродукты или овощи. Шеф-повар явно готов экспериментировать — скажем, делать бургеры с шиитаки или со свининой на гриле, но иногда его решения слишком уж неожиданные: если блинчики немы с курицей — отличные, то в тех, что с морепродуктами, неожиданно обнаружатся банан и монструозная панировка.
Интерьер: Основной зал — с большими окнами, барной стойкой с неоновой подсветкой и очень щадящей логистикой посадок, оставляющей много пространства. Вторая комната — более камерная с окном выдачи и телеэкраном. За национальный колорит отвечают рассредоточенные повсюду вьетнамские шляпы ноны — в том числе парящие стайкой абажуров под потолком.
Инсайд: У шефа Хи Ле Ньгуена достаточно выдающаяся биография. Его отец и дядя — известные шеф-повара, так что даже летние каникулы ребенком Хи проводил на кухнях их знаменитого французского ресторана в Хошимине Au Manoir De Khai. Окончив ВУЗ он работал в крупных гостиницах — Duxton Hotel Saigon и Salinda Phu Quoc Resort, отвечая там за продвижением вьетнамской еды и ее аранжировку в традициях кухонь Франция, Италии, Китая, Таиланда и Индии.
|Ресторан Pho&Roll
Ул. Жуковского, 27
Меню: В Пушкине ресторанная группа Gutsait Family Дмитрия Гутцайта открыла двери нового заведения с грузинской кухней — «Мимино: хачапури и вино». Среди закусок — три вида пхали, холодный и горячий лобио, сациви — с форелью, курицей и баклажанами, сулугуни — жаренный на кеци и с тархуном, соленья — черемша, красная капуста, чеснок и помидоры. Акцент сделан на хачапури — они есть семи видов — и на шашлыки — их шесть позиций.
Инсайд: Шеф-повар, который помогал ставить кухню, со мной работает давно — Яков Волков ставил кухню в наших Uno Cafe в Павловске, Otto Pizza&wine в «Балтийской жемчужине» и ресторане-кондитерской «Мечта», который находится, кстати, напротив «Мимино». В ближайших планах — наладить качественную, технически грамотно организованную доставку по Пушкину и окрестностям, на это есть большой спрос.
|Ресторан «Мимино: хачапури и вино»
Г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 39/39
Ôpetit
Меню: Одна из главных позиций в новой кофейне – макарони, их делают разных видов: ваниль-манго, малина-роза, абрикос-лаванда , шоколад-кофе-кардамон и сезонные пирожные – например, зимние со вкусом глинтвейна. Также на десерт подаются профитроли, натуральный мармелад, шоколадный брауни и фисташковый чизкейк. Целый день в Ôpetit подают завтраки — рисовый пудинг, запеченная бриошь с яблокамии круассаны с лососем или ростбифом. Для более плотной трапезы – крем-супы (свекольный, томатный и карри-суп на кокосовом молоке) и традиционные сэндвичи тартины: а-ля жульен, «Маргарита» и с ростбифом.
Интерьер: Пространство кофейни Ôpetit разделено на несколько функциональных зон. Небольшая барная стойка предназначена для тех, кто покупает продукцию на вынос. Также есть пространство с мягкими диванами с низкими столиками, с креслами у декоративного камина и посадки у больших арочных окон. Над открытой кухней построен второй этаж с большим столом.
Инсайд: Интернет-магазин Ôpetit запустился еще три года назад; его соучредитель, а ныне шеф-кондитер Катерина Ананьева обучалась и стажировалась у лучших мастеров Парижа и Нормандии.
|Кофейня Ôpetit
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