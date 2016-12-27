Проект

Подступиться к рассказу о «Симпозиуме» не так просто. Начинать, наверное, нужно с того, что как-то очень незаметно для всех в центре построилась некая цитатдель. Носит название «Игры разума». Демиург — а судя по пристрастию ко всему греческому тут уместно только это слово — Андрей Курпатов, в 2000-х на всех телеэкранах страны служивший главным народным психотерапевтом России. Несколько соединенных друг с другом зданий вмещает длинный список резидентов, среди которых лекторий, издательство, маркетинговое агентство, бизнес-клуб, фонд диджитал-инициатив, школу танцев.

Ресторан

Не нужно обладать интеллектуальной мощью перипатетиков, чтобы обнаружить увлеченность Античностью: детская школа — «Сократик», коворкинг — «Агора», бутик-отель — «Ахиллес и черепаха». Появление своего общепита, видимо, было очевидным вопросом времени — как и греческого корня у его названия. Слово «симпозиум» переводится с древнегреческого как «пиршество», хотя можно ставить на то, что у 99% соотечественников имя заведения будет ассоциироваться с конференц-холлом. Трехэтажный проект устроен так. На первом — кафе, на втором — ресторан, кормящий по меню a la carte, и на третьем — череда банкетных залов. Обставлено все в традициях французского салона, которые здесь подводят немного кричащие цвета и желание применить барельефы, коринфский ордер и бюсты софистов со скептиками повсеместно.