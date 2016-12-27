Трехэтажный проект с банкетными залами и кафе в кластере в центре города, где есть все от салона красоты до издательства.
Открытие: ресторанно-литературный комплекс «Симпозиум»
Проект
Подступиться к рассказу о «Симпозиуме» не так просто. Начинать, наверное, нужно с того, что как-то очень незаметно для всех в центре построилась некая цитатдель. Носит название «Игры разума». Демиург — а судя по пристрастию ко всему греческому тут уместно только это слово — Андрей Курпатов, в 2000-х на всех телеэкранах страны служивший главным народным психотерапевтом России. Несколько соединенных друг с другом зданий вмещает длинный список резидентов, среди которых лекторий, издательство, маркетинговое агентство, бизнес-клуб, фонд диджитал-инициатив, школу танцев.
Ресторан
Не нужно обладать интеллектуальной мощью перипатетиков, чтобы обнаружить увлеченность Античностью: детская школа — «Сократик», коворкинг — «Агора», бутик-отель — «Ахиллес и черепаха». Появление своего общепита, видимо, было очевидным вопросом времени — как и греческого корня у его названия. Слово «симпозиум» переводится с древнегреческого как «пиршество», хотя можно ставить на то, что у 99% соотечественников имя заведения будет ассоциироваться с конференц-холлом. Трехэтажный проект устроен так. На первом — кафе, на втором — ресторан, кормящий по меню a la carte, и на третьем — череда банкетных залов. Обставлено все в традициях французского салона, которые здесь подводят немного кричащие цвета и желание применить барельефы, коринфский ордер и бюсты софистов со скептиками повсеместно.
Кухня
Однако повод для исследования ресторана — как раз совсем не контекст проекта, а силы, призванные на кухню: родные нам Алексей Ермаков, кормящий нас в лучшем баре 2015 года по версии премии «Что где есть в Петербурге» El Copitas, и Артем Моисеев, со-идеолог Must Have Bar, который поит нас на ивентах суаэрами и инжирными маргаритами. Неожиданная коллаборация предсказуемо дала результаты в виде обширной коктейльной карты и проевропейского меню с авторским прочтением — пате из печени кроллика с гречишным медом, нисуаз, салат с креветками гриль, куриное консоме и говядина веллингтон. Что кухня занималась проработками чуть ли не год, чувствуется — уверенного качества луковый суп, хорошие соленья — чуть взявшиеся черри, деликатно замалосоленные огурцы и сладко-соленая капуста с морковью, буйабес и капустные конверты с потенциалом — если кухня встанет на рельсы ежедневной посадки.
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- Чтобы восстановить в памяти бытность Андрея Курпатова в 2000-х можно почитать его программное интервью в «Собака.ru» 2007 года, когда он был на обложке журнала.
- На третьем этаже планировка залов позволяет формировать пространства под разное количество гостей — перекрывая двери, можно совместить, например, зал с рассадкой и проекторами — с обеденным.
- Книги в шкафах по второму этажу ресторана — не декоративный элемент, их можно приобрести. Портреты по всей территории — преимущественно ученых и популяризаторов науки.
|Ресторанно-литературный комплекс «Симпозиум»
Улица Достоевского, 19/21
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