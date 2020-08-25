В особняке Лопухиных на Литейном проспекте откроется устричный двор «12»

Акцент в меню нового проекта «12» сделан на сеты с устрицами и холодные закуски. Специально для этого устрицы выращивают в одной из бухт недалеко от Севастополя — считается, что черноморские устрицы превосходят дальневосточные по органолептическим свойствам. Их подадут дюжиной или по одной в тандеме с бокалом ледяного игристого. Стоимость сета — от 500 рублей, средний чек — 1000. Работать начнут с конца августа с 12:00 до 00:00 — каждый день кроме вторника.

Помимо гастрономического блока, на открытой уличной площадке, оформленной в стиле северных пляжей с песком и деревянными настилами, появятся арт-объекты, а также пройдет лекционная и музыкальная программа.

Проект стал результатом коллаборации с устричным баром Oysters by Cake — сайд-проектом кафе Cake&Breakfast, в прошлом году открывшемся на Аптекарском переулке. «Проект 12 — это квинтэссенция всего, что любит наша команда. Красивая локация, лето, жажда путешествий и давнее желание создать уличное заведение, где будет комфортно всем — и нам, и гостям. Мы сделали такое место, куда хочется прийти и одному, и с друзьями, и с семьей», — рассказала «Собака.ru» соучредитель проекта Юлия Антонова.

Pop-up проект «12» станет первым резидентом «Третьего места» — будущего общественного пространства, которое полноценно откроется в ближайшие годы во дворце Лопухиных и Нарышкиных на пересечении Невского и Литейного проспектов. Идея основателей предполагает объединение на одной территории творчески-ориентированных предпринимателей — здесь появится галерея современного искусства, отель, бары и ресторан. Сейчас пространство находится на стадии проектирования.