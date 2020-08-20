На Василеостровском рынке открылась итальянская сыроварня La Latteria

La Latteria находится на 2 этаже продуктовой части Василеостровского рынка и открывает двери для посетителей в 9:00. Здесь можно отведать такие блюда, как салат по-сицилийски с моцареллой, тартин с запеченым бри и малиновым джемом, рикотту в пшеничной лепешке с овощами и многие другие. А если вы захотите забрать домой сыр, фермерское молоко, сливки или кефир, команда сыроварни поможет с выбором.