На третьем этаже «Тинькофф Арены» на Приморском проспекте открылся новый видовой ресторан Mais холдинга Ginza Project. С панорамными окнами, открытой кухней и универсальным меню от шеф-повара Алексея Бабицкого.
На Приморском проспекте открылся видовой ресторан Mais
Шеф-повар Алексей Бабицкий (Terrassa) придумал универсальное меню, с блюдами американской, азиатской и европейской кухни. На закуску здесь в предлагают брускетты с крабом (550 рублей) исевиче с лососем и бататом (690 рублей), есть курица с кокосовым рисом в кисло-сладком соусе (490 рублей), итальянская паста (390-790 рублей) и пицца, тушеные в белом вине мидии (1190-1990 рублей), чили-краб (3300 рублей) и запеченный в банановом листе сибас (890 рублей).
В коктейльной карте, составленной бренд-барменом Владимиром Хрусталевым, акцент сделан на натуральных ингредиентах, в винной – собрана широкая линейка: от розового французского до премиального тосканского.
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Mais
Адрес: Приморский проспект, 80, строение 1, «Тинькофф Арена»
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