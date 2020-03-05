На Приморском проспекте открылся видовой ресторан Mais

Шеф-повар Алексей Бабицкий (Terrassa) придумал универсальное меню, с блюдами американской, азиатской и европейской кухни. На закуску здесь в предлагают брускетты с крабом (550 рублей) исевиче с лососем и бататом (690 рублей), есть курица с кокосовым рисом в кисло-сладком соусе (490 рублей), итальянская паста (390-790 рублей) и пицца, тушеные в белом вине мидии (1190-1990 рублей), чили-краб (3300 рублей) и запеченный в банановом листе сибас (890 рублей).