Тартар из семги и лангустин с икрой морского ежа – в Royal Beach новое меню

В ноябре в ресторане на Крестовском острове Royal Beach обновили меню а ля карт. Начать можно с блюда из раздела raw – это тартар из семги или лангустин с икрой морского ежа. Отдельного раздела с гарнирами нет: все блюда уже дополнены правильным сопровождением. Из горячего стоит выбрать морского гребешка с пюре из цветной капусты и трюфельным маслом, или лосося, с теплыми огурцами, мятным йогуртом и красной икрой. На десерт рекомендуют взять новогодний «мандарин» с манговым муссом, малиной и маракуей под шифоновым бисквитом или ромовая баба с сорбетом из морошки.

Royal Beach, Южная дорога, 14, тел. 8 (812) 677-79-35, royalbeach.ru

