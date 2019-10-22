Хумус с бабаганушем, кюфта и форшмак по рецепту тети Антона Табакова – в Market Place расширили меню

Приехав из Тель-Авива команда Market Place создала в меню раздел с ближневосточными блюдами. В списке ингредиентов новых позиций – нут, чечевица, булгур, баклажаны, томаты, перцы, зелень, томленая курица, квашеные лимоны, инжир и пряные травы. Среди будущих хитов хумус, который в ресторанах подают с бабаганушем, с красной фасолью и с хариссой, пастой из печеных перцев по авторскому рецепту шефа Александра Куренкова.