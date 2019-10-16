На Василеостровском рынке пройдет бранч от команды Stay Hungry

Проект Stay Hungry вырос из одноименного backyard-фестиваля, который его создатели проводили в Москве с 2013 по 2016 год на экспериментальных и неизвестных горожанам площадках. Сейчас команда сфокусировалась на званых ужинах и бранчах.

Встреча в Петербурге, которая уже заявлена организаторами как «самая большая в истории» проекта, начнется в 15:00. В меню — сет блюд из фермерских продуктов от арендаторов рынка, игристое и разговоры. Разработку меню курирует шеф-повар Руслан Закиров (Kuznya House)& Модераторами дискуссии выступят сами организаторы.

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке, стоимость бранча составляет 2500 рублей.