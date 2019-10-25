Бренд «Ки-do» известен всему городу: уже восемнадцать лет в эти рестораны стекаются поклонники японской кухни и стиля жизни. Его основатели решились открыть свой гастрономический проект в 2001 году на улице Жуковского: когда подобные заведения с суши и роллами отличались своими высокими ценами, они сделали ставку на демократичный формат. Сегодня сеть насчитывает восемь адресов в Петербурге и один в Москве.
Сеть сушибаров «Ки-do» отмечает восемнадцатилетие
Кухня
Все рестораны «Ки-do» в Петербурге находятся в удобных локациях: на Петроградской стороне, в Центральном, Московском и Приморском районах. За восемнадцать лет бренд расширился, но его основной принцип остался неизменным: все готовится из продуктов высокого качества. Так, гребешки и крабы в «Ки-do» поставляют с северных морей и Дальнего Востока, лосось везут с датских Фарерских островов, а тунца – со Шри-Ланки. Список рекомендаций от самих создателей и благодарной публики составляют фирменные роллы «Нью Йорк» с острым тунцом, «Курасава» с лососем и угрем, запеченный «Шинто» из краба и авокадо и «Гейша» с креветкой и кинзой.
Бар
Барная карта в «Ки-do» традиционна, но предметы особой гордости – это горячие миксы на основе имбиря, облепихи, меда и специй, фирменный напиток из свежего грейпфрутового сока и глинтвейн. Кроме этого, в новом ресторане на Большой Морской к устрицам из аквариума можно заказать сухое из расширенного винного раздела.
Интерьер
В «Ки-do» все интерьеры разные, но объединены одной концепцией. Дизайнеры сети любят использовать природные материалы – дерево, карельский мрамор, – а дополняют проекты мягкой мебелью, цветными креслами, зеркалами, картинами в рамах, живыми цветами и росписями петербургских художников. Кроме этого, в каждом ресторане есть свое индивидуальное световое решение. Например, «Ки-do» на Большой Зеленина украшает люстра-облако.
Наталия Гейман
Управляющая сети «Ки-do»
«Любой успешный бизнес строится на глубоком уважении к конечному потребителю. В нашем случае – это ответственность перед гостями, а их доверие к нам на протяжении уже 18 лет – есть лучшее признание нашей работы. Результата мы достигаем командой единомышленников, в которую попадают люди, лишенные равнодушия».
«Ки-do»: Московский пр., 177; Большая Морская ул., 36; Полюстровский пр., 84А; ул. Большая Зеленина, 31; Суворовский пр., 51; ул. Академика Павлова, 14А; ул.Савушкина, 32; Караванная ул.,16, spb.kido.ru
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