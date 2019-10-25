Сеть сушибаров «Ки-do» отмечает восемнадцатилетие

Кухня

Все рестораны «Ки-do» в Петербурге находятся в удобных локациях: на Петроградской стороне, в Центральном, Московском и Приморском районах. За восемнадцать лет бренд расширился, но его основной принцип остался неизменным: все готовится из продуктов высокого качества. Так, гребешки и крабы в «Ки-do» поставляют с северных морей и Дальнего Востока, лосось везут с датских Фарерских островов, а тунца – со Шри-Ланки. Список рекомендаций от самих создателей и благодарной публики составляют фирменные роллы «Нью Йорк» с острым тунцом, «Курасава» с лососем и угрем, запеченный «Шинто» из краба и авокадо и «Гейша» с креветкой и кинзой.