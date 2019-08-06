Паназиатское бистро Tent на Рубинштейна закрывается

Паназиатское бистро на Рубинштейна, 28 закрывается «на достаточно определенное время». Об этом владельцы Tent сообщили в социальных сетях заведения.

Во время этого перерыва команда планирует исправить ошибки, реализовать оставшиеся идеи и вернуться с «новой кухней, новыми деталями интерьера, но с той же милой, харизматичной и профессиональной командой».

Напомним, Tent спродюсировала «ОПГ Добрых дел» (Hamlet&Jacks, «Винный шкаф», «На вина!» и Chi I Ken). В новой гастролокации совместили японского бистро с элементами pop-up бара. А недавно стало известно, что «Винный шкаф», другой проект «ОПГ Добрых дел», в ближайшее время тоже будет закрыт.