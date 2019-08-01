Знакомьтесь, Мариус Аккерман – главный на кухне «Астории»

Новый шеф-повар из Германии теперь отвечает за ресторан «Астория», гостиную «Ротонда», бар «Личфилд» и ресторан «Борсалино» в отеле «Англетер», а также за кейтеринг и банкеты. За 20 лет он успел поработать в лучших заведениях в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, включая рестораны со звездами Мишлена. География его работы включает Саудовскую Аравию, Индонезию и Кению. В 29 лет Мариус был назначен шефом ресторана The Globe, который обладает многими наградами. Позднее он возглавил банкетную службу в отеле Al Faisaliah в Рияде, где он отвечал за мероприятия для королевской семьи и свадьбы. Мариус готовил для Барака Обамы, Мелании Трамп, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума.