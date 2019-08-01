Знакомьтесь, Мариус Аккерман – главный на кухне «Астории»
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Мариус Аккерман, шеф-повар отеля «Астория»
Новый шеф-повар из Германии теперь отвечает за ресторан «Астория», гостиную «Ротонда», бар «Личфилд» и ресторан «Борсалино» в отеле «Англетер», а также за кейтеринг и банкеты. За 20 лет он успел поработать в лучших заведениях в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, включая рестораны со звездами Мишлена. География его работы включает Саудовскую Аравию, Индонезию и Кению. В 29 лет Мариус был назначен шефом ресторана The Globe, который обладает многими наградами. Позднее он возглавил банкетную службу в отеле Al Faisaliah в Рияде, где он отвечал за мероприятия для королевской семьи и свадьбы. Мариус готовил для Барака Обамы, Мелании Трамп, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума.
Мариус получил базовое обучение в традиции классической французской кухни с современным «твистом». Он противник использования ненатуральных добавок, а его стиль основан на западной и северной европейской кухне. Кроме того, а манеру приготовления оказал влияние опыт работы в азиатских и арабских странах.
Мариус Аккерман
шеф-повар отеля «Астория»
Здесь я хочу продолжить расширять свой арсенал новыми навыками и одновременно буду рад привнести в кухню«Астории» новые вкусы и приемы, которым я научился за много лет работы в разных странах. Для меня клиент – король, и он всегда должен выходить из ресторана удовлетворенным и приятно удивленным.
Отель «Астория», Большая Морская ул., 39, тел. (812) 494-5757, roccofortehotels.com
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