В Петербурге пройдет гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Попробовать блюда азиатской, карибской, ближневосточной, американской, скандинавской и русской кухни можно будет в Приморском парке Победы 27 и 28 июля.

Среди участников – Pobo, Ôpetit, Pho'n'Roll, Fujiyama 55, Bao Mochi и #FARШ. Курс взяли на «кругосветное путешествие», поэтому выбор блюд – от сочных бургеров и хрустящих круассанов до модных поке с лососем и рамена.

Организаторы обещают мастер-классы от шеф-поваров, кулинарные битвы между гостями и гастро-профессионалами, а в лектории обсудят тренды в кулинарии и фуд-трэвеллинг. Параллельно будут действовать две музыкальные сцены, на которых выступят Vougal, Тося Чайкина, Егор Сесарев и другие музыканты.

Вход на фестиваль – платный. Стоимость билета составит 400 рублей.