В Петербурге открылась новая терраса с видом на Исаакиевский собор

На крыше пятизвездочного отеля Lotte заработала видовая L Terrasa, которая предполагает открытую панорамную площадку и лаунж-зону с полной ветрозащитой на случай непогоды. Специально к лету шеф-повар подготовил сезонные блюда: в меню нашлось место для гаспачо по-андалузски и традиционного свекольника, фермерской буратты с грунтовыми томатами, гавайского ахи поке с тунцом блюфин, а также позициям на углях.

В винной карте на L Terrasa сделан упор на освежающие игристые, белые и розовые позиции, а в коктейльный перечень попала не только классика, но и фирменные миксы. Среди последних – Sunrise at L Terrasa на основе джина, кампари, лавандового сиропа и лимонада из розы, а также «Белые ночи» с экзотическим личи, ромом и сливочным ликером.