Севиче из авокадо, крабовый биск и язычки ягнят конфи – в MadLabBar обновили меню

Летнее меню от шефа гастробараMadLabBar Артема Гуль включает 18 паназиатских, перуанских и мексиканских позиций в авторской интерпретации. Например, раздел «Старты» пополнился закусками на компанию, несколькими видами тапасов и пинчос. К вину или коктейлям теперь можно заказать антипасти с тремя видами брускетт, сыром бри, вялеными томатами черри и анчоусами или тарелку с миксом домашних маринованных перцев.

В разделе холодных закусок Артем Гуль акцентировал на севиче. Маринованная в соусе манго-чили форель с апельсиновым соусом украшена свежей арбузной редькой и кремом из запеченной паприки. Среди вегетарианских блюд – севиче из свежего авокадо с грунтовой клубникой, страчателлой и сладким соусом карри. Новый салат летнего сезона – легкий микс из трех видов томатов и спаржи в кунжутно-лаймовой заправке.

Для поклонников морепродуктов шеф-повар приготовил насыщенный крабовый биск с крабовым мясом, вешенками, шиитаке и обжаренным пак-чой. Еще один вариант – гребешки с кремом из жареного картофеля с древесными грибами. Кроме того, среди горячих закусок появились гречишные тако с говяжьими щечками в соусе тандури и более легкое блюдо — цветная капуста с грибами шиитаке и чоризо.