Севиче из авокадо, крабовый биск и язычки ягнят конфи – в MadLabBar обновили меню
Летнее меню от шефа гастробараMadLabBar Артема Гуль включает 18 паназиатских, перуанских и мексиканских позиций в авторской интерпретации. Например, раздел «Старты» пополнился закусками на компанию, несколькими видами тапасов и пинчос. К вину или коктейлям теперь можно заказать антипасти с тремя видами брускетт, сыром бри, вялеными томатами черри и анчоусами или тарелку с миксом домашних маринованных перцев.
В разделе холодных закусок Артем Гуль акцентировал на севиче. Маринованная в соусе манго-чили форель с апельсиновым соусом украшена свежей арбузной редькой и кремом из запеченной паприки. Среди вегетарианских блюд – севиче из свежего авокадо с грунтовой клубникой, страчателлой и сладким соусом карри. Новый салат летнего сезона – легкий микс из трех видов томатов и спаржи в кунжутно-лаймовой заправке.
Для поклонников морепродуктов шеф-повар приготовил насыщенный крабовый биск с крабовым мясом, вешенками, шиитаке и обжаренным пак-чой. Еще один вариант – гребешки с кремом из жареного картофеля с древесными грибами. Кроме того, среди горячих закусок появились гречишные тако с говяжьими щечками в соусе тандури и более легкое блюдо — цветная капуста с грибами шиитаке и чоризо.
Гастрономические новинки основного меню – язычки ягнят конфи с ньокками из батата и кремом из копченого чернослива, цыпленка-чипотле с киноа, японскими грибами и пак-чой, а также скерт, приготовленный на гриле, с брокколи и устричным жу. Трапезу можно завершить десертом с шоу-подачей и попробовать крем манго с бисквитом матча и цитрусовыми лепестками.
MadLabBar, ул. Достоевского, 19/21, лит. М, тел. (812) 670-8090, madlab.bar
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