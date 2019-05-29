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В Bestie появилось 7 видов пиццы

  • Пицца с фермерской бурратой, томатами и рукколой

  • Пицца с ветчиной из индейки, грибами и шпинатом

Ресторан на Васильевском острове в лофт-квартале Docklands обновил основное меню. Кроме рецептов пицца-хлеба со шпинатом и сыром, с бужениной и маринованными огурцами, теперь здесь можно попробовать семь видов пиццы на тонком тесте. Среди новинок – позиции с томатами, фермерcкой моцареллой и базиликовым маслом, с пепперони и каперсами или с ветчиной из индейки, грибами и шпинатом.

  • Пицца с домашней коппой и рукколой

  • Пицца с пармской ветчиной и рукколой 

Напомним, ресторан Bestie – это заведение формата comfort food на набережной Макарова. В меню, которое ставил шеф-повар The Repa Игорь Зорин, – домашние копчености, драники из кабачков, сыры, паштеты, фермерская буррата, запеченная голень индейки, щучьи котлеты, давленый картофель с грибами и прочая максимально понятная еда.

Ресторан Bestie, наб. Макарова, 60А, тел. (812) 621-1111

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