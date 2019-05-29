В Bestie появилось 7 видов пиццы

Ресторан на Васильевском острове в лофт-квартале Docklands обновил основное меню. Кроме рецептов пицца-хлеба со шпинатом и сыром, с бужениной и маринованными огурцами, теперь здесь можно попробовать семь видов пиццы на тонком тесте. Среди новинок – позиции с томатами, фермерcкой моцареллой и базиликовым маслом, с пепперони и каперсами или с ветчиной из индейки, грибами и шпинатом.