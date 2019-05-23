С каждым годом в мире все больше видов диких животных оказываются под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Этим летом, в рамках промоакции Kinder Сюрприз и Kinder® Chocolate, которая проводится совместно с WWF России, дети и их родители смогут познакомиться с редкими представителями фауны, вошедшими в новую коллекцию игрушек Kinder® Natoons. Это 29 игрушек, представляющих исчезающие виды животных, которые нуждаются в особом внимании человека.

С приложением «Любимые животные» игрушки из Kinder Сюрприз «оживут». Здесь вы вместе с детьми можете изучать повадки своих новых питомцев, проходить увлекательный квест, а также с 15 по 10 августа получить призы за покупку Kinder® и выиграть поездку для всей семьи на экотропу в национальный парк «Алания». Тропа будет построена в рамках первой совместной экологической инициативы бренда Kinder® и WWF России. Цель проекта ─ создать маршрут протяженностью 4 км среди хребтов Кавказа к памятнику природы ─ водопаду Галдоридон, а также привлечь внимание к Программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, реализуемой WWF России. Благодаря экотропе посетители парка смогут гулять и знакомиться с окружающим миром без ущерба для флоры и фауны. Следить за ходом создания маршрута можно будет уже в июне на сайте www.kinder.com.