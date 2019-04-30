В Петербурге стартует сезон летних веранд и кафе — официально их появится более 400

1 мая в Петербурге стартует сезон летних веранд и кафе. В этом году официальное размещение получило более 400 заведений. Для того, чтобы разместить свое на открытом воздухе, предпринимателям необходимо подать специальную заявку до 30 сентября — до этого времени веранды, террасы и выносные столики снова появятся в городе.

Уже сейчас в городе готовы к старту сезона 293 летних кафе, прилегающих к капитальным объектам общественного питания, 105 объектов, прилегающих к временным круглогодичным заведениям и 23 отдельно стоящих сезонных летних кафе. Обычно договор на возведение сезонных летних веранд заключается сроком на пять лет. по окончанию которого предприниматели имеют право его продлить.

Сейчас функционал Региональной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» усовершенствован — продлить срок разрешения или получить его можно в онлайн-режиме за максимально короткие сроки.

Сезон летних кафе в Петербурге стартует 1 мая и продолжится до 30 сентября. В этот период предприниматели, еще не оформившие договоры на размещение, могу подать заявки в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Напомним, в мае прошлого года, через несколько недель после старта сезона летних кафе, в Петербурге начали массовый снос незаконных террас и киосков. В центре города разобрали веранды кафе «Жасмин», «Евразия», «Большая кухня» и «Квартирка» на Малой Садовой, террасу «Чайникофф» на Сенной площади и «Хочу харчо» на Садовой. Возле Спаса на Крови, вдоль канала Грибоедова, а также на Невском проспекте убрали лотки, тележки с сувенирами и кукурузой. Как пояснили в комитете, часть предпринимателей стояли на участках вовсе без договоров, часть превысили допустимые размеры.