В баре «Маяк Food Porn» смешивают коктейли, названные строками Маяковского

Камерный бар «Маяк Food Porn» в историческом центре Петербурга, рядом с БДТ, создан в концепции творчества Владимира Маяковского и в целом в духе футуризма. Дизайн интерьера и авторское меню вдохновлены провокационным образом поэта и эпохой начала XX века. Барную карту составляют авторские коктейли и шоты на домашних настойках, названные строками поэта: «Вот так я стал собакой», «Попивал с янками джин» и «Скрипка немножко нервно».

Воссоздать атмосферу удалось благодаря использованию ключевых дат, знаковых имен, метких выражений, неологизмов и отрывков стихотворений. Вход декорирован геометрическими композициями в духе «Окон РОСТА», а стены — цитатами из поэмы «Во весь голос» и стихотворения «Севастополь — Ялта». Акцентными деталями в небольшом пространстве служат фреска с портретом Маяковского, эпатажная барная стойка и стулья красного цвета. В стилизованном под газету меню «Маяк Food Porn» — бургеры, стейки, домашние колбаски, буррито и креветки в темпуре с кокосовым соусом.

Всем, кто сделает фото в баре «Маяк Food Porn» на фоне стены или с едой, и повесит его у себя в профиле в Инстаграм, бармен подарит шот.

@mayak.food.p.o.r.n

vk.com/mayak_bar

Бар «Маяк Food Porn», Набережная реки Фонтанки, 59, тел. (996) 778-2853, mayakfood-porn.ru