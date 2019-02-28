Как в Гранд Отеле Европа будут отмечать 8 марта

Специальную программу и праздничное меню подготовили во всех заведениях отеля: в ресторане AZIA запланированы экзотические блюда на двоих, в «Европа» - бранч с устрицами и шампанским, в кафе «Мезонин» - чаепитие с черной икрой .

Ужин для пар В ресторане AZIA шеф-повар Лариса Кордик приготовит экзотический сет для двоих. В меню - свежие устрицы с эспумой из юдзу и трюфельной икрой и севиче из гребешков и папайи, соус из маракуйи и тобико. В качестве горячей закуски подадут черные дим самы c различными начинками: с гребешком и красной икрой, с олениной и трюфелем, с крабом и тигровыми креветками. Как основная позиция запланирован хрустящий мягкопанцирный краб с ароматом карри, или татаки из мраморной говядины с маринованной капустой бок-чой, а на десерт – свежее манго с ванильным кремом и миндальным бисквитом с экзотическими фруктами.

Бранч при свечах Вечером 8 марта в ресторане «Европа» будут подавать французское шампанское, черноморские устрицы и красную икру с блинами. В числе праздничных комплиментов – шоколадный фонтан и тюльпаны для дам. В буфете длиной 30 метров гостям предложат холодные и горячие закуски, салатный бар и напитки. За отдельными столиками повара отеля приготовят пасту, суши, блины и жаркое, а бариста сварит кофе. В программе – выступление джазового оркестра и танцы. Начало в 19.00