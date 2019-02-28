Как в Гранд Отеле Европа будут отмечать 8 марта
Специальную программу и праздничное меню подготовили во всех заведениях отеля: в ресторане AZIA запланированы экзотические блюда на двоих, в «Европа» - бранч с устрицами и шампанским, в кафе «Мезонин» - чаепитие с черной икрой .
Ужин для пар
В ресторане AZIA шеф-повар Лариса Кордик приготовит экзотический сет для двоих. В меню - свежие устрицы с эспумой из юдзу и трюфельной икрой и севиче из гребешков и папайи, соус из маракуйи и тобико. В качестве горячей закуски подадут черные дим самы c различными начинками: с гребешком и красной икрой, с олениной и трюфелем, с крабом и тигровыми креветками. Как основная позиция запланирован хрустящий мягкопанцирный краб с ароматом карри, или татаки из мраморной говядины с маринованной капустой бок-чой, а на десерт – свежее манго с ванильным кремом и миндальным бисквитом с экзотическими фруктами.
Бранч при свечах
Вечером 8 марта в ресторане «Европа» будут подавать французское шампанское, черноморские устрицы и красную икру с блинами. В числе праздничных комплиментов – шоколадный фонтан и тюльпаны для дам. В буфете длиной 30 метров гостям предложат холодные и горячие закуски, салатный бар и напитки. За отдельными столиками повара отеля приготовят пасту, суши, блины и жаркое, а бариста сварит кофе. В программе – выступление джазового оркестра и танцы.
Начало в 19.00
Чаепитие с черной икрой
В кафе «Мезонин» в атриуме отеля можно будет заказть чаепитие с пятью видами черной икры. В праздничное ассорти миниатюрных закусок и десертов вошли эклер с начинкой из краба с осетровой икрой, оладьи со стерляжьей икрой, валован с жульеном из осетрины и осетровой икрой, тарталетки с икрой щуки, печенье макарон с муссом из козьего сыра и паюсной икрой.
«Гранд Отель Европа», Михайловская ул., 1/7, тел. (812) 329-6000, belmond.com
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