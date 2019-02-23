В Петербурге пройдет шестой Ресторанный фестиваль — его тематикой станет Год театра

Шестой Санкт-Петербургский Ресторанный фестиваль пройдет в городе в апреле этого года. Его тематикой станет Год театра — именно под этим знаменем проходит 2019 год в России. В его рамках рестораны-участники представят гастрономические сеты за 990 и 1 990 рублей.

Шестой ресторанный фестиваль организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. С 1 по 30 апреля в Петербурге рестораны представят дегустационные сеты, специально подготовленные для Ресторанного фестиваля, за фиксированную сумму в размере 990 и 1990 рублей. В рамках фестиваля будут презентованы тематические сеты, посвященные Году театра в России, и уже ставшие традиционными сеты петербургской, национальной и авторской кухни.

Глава комитета по туризму Евгений Панкевич также напомнил о том, что в следующем году в Петербурге пройдет Всемирный конгресс ассоциации сообществ шеф-поваров — в связи с этим развитие гастрономического туризма особенно важно. «Фестиваль имеет большое значение для престижа России за рубежом, увеличения ее туристского потенциала и продвижения гастрономического туризма. Нужно отметить, что в преддверии Всемирного конгресса ассоциации сообществ шеф-поваров, который пройдет в Петербурге в 2020 году развитие гастрономического туризма, на которое в том числе нацелен ресторанный фестиваль, особенно важно», — отметил он.