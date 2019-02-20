Власти Петербурга приостановили переговоры о модернизации рынков совместно с Ginza

Петербургские власти приостановили переговоры с ресторанной группой Ginza о модернизации городских рынков и их переформатированию в фуд-холлы.

По состоянию на 18 февраля это процесс заморожен. «Сейчас долгосрочного механизма [аренды] предложить не можем, поэтому общения с инвестором не идет», — отметил вице-губернатор Евгений Елин.

Впервые о новой концепции петербургских рынков заговорили в 2017 году. Тогда чиновники признали, что рынки проиграли магазинам и теперь их площади пустуют. Проект по модернизации рынков должен был коснуться Кузнечного, Московского, Мальцевского, Торжковского и Правобережного рынков.

Однако управляющие компании отказались добровольно освобождать объекты и оспорили расторжение договоров аренды. Следующие полтора года чиновники судились.

Представители компании Ginza обратились к Смольному с предложением создать в городе аналог московского Даниловского рынка в конце 2018 года. «Ginza — компания из Санкт-Петербурга, и нам особенно важно реализовать придуманный нами новый формат рынка и в родном городе», — говорят в пресс-службе компании.