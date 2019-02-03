В Петербурге открылось более 300 шавермичных за 2018 год

В Петербурге более тысячи ресторанов с шавермой в меню, треть из которых открылась в прошлом году. Самая высокая концентрация точек производства любимой уличной еды петербуржцев в Центральном районе — 126 точек. На втором месте Выборгский район — 100 шавермичных. Замыкает тройку лидеров Калининский район, в котором можно поесть шаверму в 83 местах.

Данные приводит издание «РБК», которые совместно с приложением интерактивных карт города составили аналитику петербургских заведений с шавермой. Они подсчитали все места, которые могут предложить в своем меню шаверму или используют это слово в названии. В числе проанализированных много баров, кафе, уличных киосков, ресторанов и даже суши-баров.

Средний чек в заведениях, ориентированных не только на мясо в лаваше, составляет 291 рубль. Самая дешевая шаверма обнаружена в Ломоносовском районе — за нее просят 60 рублей. Самая дорогая по городу продается за 1500 рублей.

Там, где шаверма — основное блюдо, средний чек чуть меньше — 231 рубль. В самых дешевых киосках ценник начинается с отметки в 100 рублей, а в самых дорогих заведениях — от 700.

Причина, по которой петербуржцы возвели шаверму в культ, кроется в культуре потребления. «Не секрет, что в больших мегаполисах шаверма пользуется народной любовью, это вкусно, быстро и удобно, пусть даже некоторые стесняются об этом говорить», — рассказывает совладелец сети ресторанов Pita’s Александр Крылов. Аналитики «РБК» прогнозируют дальнейший рост численности шавермичных Петербурга в 2019 году. «Причина такого взрывного роста в том, что сейчас потребители больше экономят, и если раньше он посещали чаще рестораны, то теперь переходят на класс ниже», — рассказывает Леонид Вильнер, владелец одной из сетей шавермичных города.