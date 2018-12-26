Оливье с крабом и красной икрой – в гастробарах «Раковая» появилось зимнее меню

К Новому году шеф-повар сети «Раковых» Антон Широков подготовил специальное зимнее меню. Среди позиций стоит попробовать закуску в виде сочного филе мурманской трески в тонком хрустящем кляре и домашним жареным картофелем в специях, салаты с обжаренной ряпушкой и щучьей икрой или оливье с крабом. Для сытного обеда подойдет насыщенный бульон из белых грибов с домашними пельменями, а на ужин можно заказать томленую грудинку с запеченной тыквой и соусом демигляс или бедро цыпленка на гриле, которое подается на подушке из моркови.