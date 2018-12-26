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Оливье с крабом и красной икрой – в гастробарах «Раковая» появилось зимнее меню

  • Томленая грудинка и запеченная тыква, 450 руб. 

  • Бедро цыпленка на гриле и крем из корейской моркови, 550 руб.

  • Оливье с крабом и красной икрой, 790 руб. 

К Новому году шеф-повар сети «Раковых» Антон Широков подготовил специальное зимнее меню. Среди позиций стоит попробовать закуску в виде сочного филе мурманской трески в тонком хрустящем кляре и домашним жареным картофелем в специях, салаты с обжаренной ряпушкой и щучьей икрой или оливье с крабом. Для сытного обеда подойдет насыщенный бульон из белых грибов с домашними пельменями, а на ужин можно заказать томленую грудинку с запеченной тыквой и соусом демигляс или бедро цыпленка на гриле, которое подается на подушке из моркови. 

  • Зеленый салат с обжаренной ряпушкой и щучьей икрой, 850 руб.

  • Домашние пельмени с бульоном из белых грибов, 470 руб.

Московская сеть баров «Раковая» открыла филиал в Петербурге на Петроградской стороне в июне 2018 года. Концепция основного меню — пивная гастрономия в виде легких рыбных блюд и морепродуктов. Флагманский раздел включает 17 рецептов приготовления раков. Доминантой лаконичного и брутального пространства служит панорамная стена с видом на Малый проспект. Для больших компаний в заведении предусмотрены круглые столы.

Гастробар «Раковая», Малый пр. П.С., 16, тел. (812) 644-5906, rakovaya.ru

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