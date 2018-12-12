В 2019 году в центре Петербурга откроется ресторан Vegetarian с «живой» едой
На Караванной улице откроется ресторан «живой» еды Vegetarian. В меню обещают горячие блюда и закуски без использования продуктов животного происхождения и натуральные десерты без муки, сахара и глютена – все торты, пирожные и конфеты будут храниться не более суток. В напитках ставку сделают на соки, обещают несколько видов растительного молока, травяные чаи и матча-латте. Все блюда можно будет взять с собой, а также оформить доставку.
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Ресторан Vegetarian
Ул. Караванная, 14
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