Ольга Бузова открывает ресторан в Петербурге

Певица и телеведущая Ольга Бузова собирается открыть в Петербурге ресторан BuzFood. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении артистки.

«На данный момент идут разговоры относительно места. Меню почти не будет отличаться от ассортимента в ресторане BuzFood в Москве. Разве что туда добавиться знаменитая питерская рыба корюшка» — заявил собеседник издания.

Один ресторан Бузовой уже работает на Цветном бульваре в Москве. Второй столичный BuzFood планируется на Новом Арбате. Заведение в Петербурге станет третьим в сети девушки.

Дата открытия пока неизвестна. Скорее всего, петербургский ресторан откроется после запуска второго заведения в Москве.

Напомним, Ольга Бузова попала в десятку самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes.