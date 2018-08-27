Алексей Тэн, совладелец Мы запустили первый «Каха бар» четыре месяца назад и решили открыть второй, потому что говорить гостям, что мест нет, надоело. Атмосферу – молодость, вино, радость – сохраним, но обещаем совершенно другое меню с большим разделом блюд на мангале: хотим жарить шашлыки и делать гриль. Также построим отрытую часть кухни, на которой будем лепить и варить хинкали и выпекать несколько видов хачапури».