На Большой Конюшенной откроется второй «Каха Бар»
Команда из ресторанов «Вкус есть», Regatta и мясной лавки «Рога и копыта» планирует открыть еще один «Каха бар» в середине октября. И если первое заведение на Рубинштейна – бистро с быстрой и простой едой, в котором больше принято выпивать, чем наслаждаться чашушули (этого блюда нет, но, пользуясь служебным положением, просим ввести), то второе на Большой Конюшенной – просторный ресторан, в котором главную роль отдадут кухне. Создатели обещают сохранить атмосферу Грузии в современном виде без фольклорных мотивов и значительно расширить меню. Шефом нового заведения станет Геворг Рубенян, известный по армянскому ресторану «Менуа».
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Алексей Тэн, совладелец
Мы запустили первый «Каха бар» четыре месяца назад и решили открыть второй, потому что говорить гостям, что мест нет, надоело. Атмосферу – молодость, вино, радость – сохраним, но обещаем совершенно другое меню с большим разделом блюд на мангале: хотим жарить шашлыки и делать гриль. Также построим отрытую часть кухни, на которой будем лепить и варить хинкали и выпекать несколько видов хачапури».
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Бар «Каха бар»
Ул. Большая Конюшенная, 2
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