Пицца надежды: петербургский повар испек пиццу с портретом тренера Станислава Черчесова

В Санкт-Петербурге повар Валерий Максимчик сделал пиццу с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Портрет сделан из сыра и полностью съедобен. Пицца получила название «Саламыч» (отчество главного тренера - Салаамович), на приготовление блюда ушло около двух часов. Сам портрет выполнен из сыра, поэтому блюдо полностью съедобно. Его приготовление заняло 1,5 — 2 часа. Пицца получила название «Саламыч».

Пиццу поставили в баре на самом видно месте во время игры России с Египтом. С ней фотографировались болельщики, а когда российская сборная выиграла матч (3:1 в нашу пользу), ее убрали в морозилку - чтобы не пропала. Будут ли доставать к следующему матчу - не говорят. Хотя к игре с Уругваем, она пройдет 25 июня, повар обещает порадовать новым шедевром - изобразить на пицце кого-нибудь из игроков национальной команды.К следующему матчу сборной России повар пообещал изобразить на тонком тесте кого-нибудь из футболистов.

Ранее в Пушкарском саду появилось граффити с Черчесовым, которое нарисовали лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров и художники из объединения HoodGraff. Рядом с портретом тренера написано «Ты просто космос, Стас» - это строчка из песни Шнурова «Экстаз»

Фото: «Комсомольская правда»