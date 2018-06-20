Петербург возглавил рейтинг городов ЧМ-2018 с самым вкусным стритфудом

Петербург признан городом с самым вкусным стритфудом для болельщиков и туристов чемпионата мира по футболу, следует из данных сервиса бронирования жилья. По результатам соцопроса выяснилось, где оставляют наиболее позитивные отзывы об уличной еде. Петербург занял первое место, набрав 24% голосов, Москва расположилась на второй строчке с 17%, у Самары и Ростова-на-Дону — 14%, у Казани — 10% голосов.

«В Санкт-Петербурге болельщиков ЧМ-2018 угощают шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей, в Москве — калачи с начинками, в Самаре — раки и вяленая рыба, в Ростове-на-Дону — курники, а в Казани — татарский пирог зур бэлиш», — говорится в исследовании.

Ранее Петербург вошел в первую тройку городов по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу, а местные дворники высоко оценили чистоплотность приехавших в гости болельщиков. Всего перед ЧМ-2018 открылось 46 ресторанов, подсчитали в Colliers Int. Средний чек в них составляет 800 рублей. В целом в городе насчитывается 7783 заведения общественного питания, из них недавно открылись 102 объекта, следует из данных справочного сервиса «2ГИС».

По материалам «ДП»