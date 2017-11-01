Delivery Club запускает доставку еды из фудтраков

Delivery Club запускает ускоренную доставку еды из фудтраков. Благодаря этому пользователи смогут получать свои заказы в течение 20–30 минут. Фудтраки будут располагаться в тех районах Петербурга, где особо важна оперативная доставка. Компания сообщила «Собака.ru», что акция будет круглогодичной.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши пользователи получали еду как можно быстрее. Появление в Москве и Санкт-Петербурге фудтраков Delivery Club — еще один шаг в этом направлении. Теперь получить заказ можно будет всего за 20 минут — это сопоставимо с временем, которое сотрудник тратит на то, чтобы дойти до столовой и дождаться своей очереди», — прокомментировал управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич.

Меню фудтраков будет регулярно меняться в зависимости от локации и партнера: Delivery Club будет подключать к проекту новых участников.

Сейчас к агрегатору подключены такие популярные заведения, как Farш, «Воронеж», «Кофемания», «Марукаме», ObedBufet, Burger King и еще 6 200 ресторанов. Оформить заказ можно на сайте Delivery Club или в мобильном приложении (Android,iOS).