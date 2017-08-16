Новые десерты в «Рыбе на Даче»: брауни без муки и мороженое из гречки с земляникой

Наряду с классическим «Крема ди Маскарпоне», который Арам Мнацаканов готовит по одному и тому же рецепту уже пятнадцать лет, а летом еще с ежевикой и смородиной, в меню загородного ресторана появились новые десерты. Команда шефов в лице Алмаза Искакова и Антонио Фреза приготовила на сладкое несколько новых позиций.

Во-первых, теперь здесь можно попробовать брауни без муки — его подают с шариком домашнего сливочного мороженого, в который добавляют гималайский перец, а в конце украшают дробленным фундуком и сахарной пудрой. Во-вторых, каждый день на местной кухне пекут Caputo — классический итальянский пирог из песочного теста со свежей рикоттой и «пьяной» вишней, настоянной на граппе. В-третьих, специально к сезону земляники Антонио Фреза создал сразу два десерта с северной ягодой: свежие ягоды со сливочным мороженым и сорбет из щавеля с шариком мороженого из гречки и земляникой, ферментированной в течение суток с граппой и сахаром.

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