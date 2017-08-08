«Азбука вкуса» открыла в Петербурге первый мини-маркет АВ Daily

Сеть магазинов премиум-класса «Азбука вкуса» открыла в Петербурге свой первый магазин мини-формата на 7-й линии Васильевского острова, 42. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера. В ассортименте — свыше двух тысяч наименований товаров повседневного спроса, а также готовая кулинария под собственной маркой «Уже готово».

«К услугам покупателей также ароматный хлеб из собственной пекарни и кондитерские изделия, созданные по рецептуре шеф-кондитера „Азбуки вкуса“ Хидеки Морикавы. На территории мини-маркета работает кафетерий, где можно заказать напитки, выпечку и авторские сэндвичи и панини от концепт-шефа Алессио Джини», — отмечается в релизе.

Как ранее рассказал «ДП» генеральный директор сети Владимир Садовин, всего в Петербурге в этом году может появиться до 10 магазинов формата AB Daily. «Азбука вкуса» планировала открывать в Петербурге мини-маркеты еще в 2015 году, одновременно с первой точкой в Москве. Тогда должно было появиться до 40 магазинов. Но кризис скорректировал эти планы, и от развития в городе компания решила временно отказаться.

Сейчас в Петербурге работает пять супермаркетов «Азбука вкуса». Этот формат ритейлер также планирует развивать, если удастся подобрать хорошие помещения, рассказал Владимир Садовин. Всего сеть насчитывает 81 супермаркет, 26 мини-маркетов АВ Daily, 10 крупноформатных супермаркетов «АВ Маркет», три специализированные энотеки, а также интернет-магазин AV.RU.

По материалам «ДП».