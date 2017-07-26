В Петербурге закрылась старейшая сеть кофеен

Сеть «Идеальная чашка» в этом месяце закрыла свою последнюю кофейню на Каменноостровском 2. Пионер кофейной революции проработал в Петербурге без малого 20 лет, но не выдержал конкуренции с новыми игроками.

Помещение на Каменноостровском проспекте, 2 кофейня освободила еще 8 июля. Сайт компании не работает, в группе сети во «ВКонтакте» с 10 июля перестали появляться обновления. На двери кофейни висит объявление о ремонте, но в социальных сетях о нем не упоминается. По данным СМИ, в начале сентября в этом помещении начнет работать точка Coffeeshop Company.

По материалам «ДП».