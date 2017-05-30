Ресторан Barashki запускает террасу с видом на Исаакиевский собор

В ресторане на последнем этаже ТЦ «Пик» на Сенной площади с 1 июня заработает терраса с видом на Исаакиевский собор. Для создания летней атмосферы дизайнеры использовали в интерьере дерево мягких оттенков, яркие цветы, много стекла и поставили большие уютные диваны и кресла. Сам ресторан встречает сезон не только запуском нового открытого пространства: гостей ждут dj-сеты по вечерам, музыкальная программа по выходным и летнее меню.

16 июня - концерт Алисы Вокс

23 июня - концерт Isaac Nightingale, финалиста шоу «Голос-5» и частого гостя легендарного Cafe del Mar

30 июня - концерт Amy Pieterse

Ресторан Barashki, ул. Ефимова, 2, тел. (812) 903-6699