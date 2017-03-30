Идеолог велнес-проекта Human 3000 и музыкант собирает йога-рейвы, пишет треки для спорта и книгу о здоровье.
Алексей Комов: «Раз в год нужно переходить на жидкое питание»
Самое главное, что надо знать о правильном рационе, — он должен сложиться интуитивно: ты должен понимать, от чего хорошо именно тебе и твоему организму. Мне, например, важно, чтобы еда была легкой, но при этом давала много энергии — я всю жизнь занимаюсь спортом, сейчас — гимнастикой с элементами боевых искусств, это хорошо для мужской энергии. К правильному питанию я шел постепенно. Диеты — кратковременные вбросы в жизнь — вредны для организма. У девочек так вообще от резкой смены питания может нарушиться гормональный фон — это во-первых, во-вторых — после таких голодовок люди все равно срываются.
Важный момент: надо отключать то, что тебе не нужно, потихоньку. Сначала я отказался от фастфуда, потом — от газировки, затем — от соусов. Сейчас я не ем мясо, просто не хочу. На моем столе каши, фрукты, овощи, бобы — очень много подходящих блюд в индийском ресторане Oh! Mumbai, иногда — рыба. Я должен видеть, что ем, поэтому избегаю сложносочиненных блюд. Хочу знать, что продукты качественные — никакой дребедени в составе. Но быть вегетарианцем не обязательно: если ты живешь на земле, где испокон веков ели мясо, скорее всего, оно тоже тебе нужно. Есть или не есть животных — люди прямо бьются в спорах, а нужно стремиться не к механическому исключению того или иного продукта, а к тому, чтобы он был высококачественный, а весь рацион — сбалансированный. Кстати, хороший совет может дать врач по клиническому анализу крови — от ее группы зависит подходящая именно тебе еда. Недавно я исключил из рациона сладкое, теперь покупаю себе сухофрукты: если ты от чего-то отказался, надо обязательно это чем-то заместить. Если голова тебе говорит, что хочет тортика, съешь какой-нибудь полезный батончик, сыроедческие конфеты или кешью с сушеными папайей или манго. Вместо кофе я начал пить чаи — например, пуэры, которые хороши даже на голодный желудок. Когда ты, не мучая себя, переходишь на более полезные продукты, то флешбэк не страшен: съешь после двухлетнего перерыва бургер в «Макдоналдсе» и элементарно поймешь, что больше это не классно. Но, опять же, все нужно делать с умом и осторожно: за изменениями моего питания, например, всегда следит моя мама-врач, доктор наук Марина Евгеньевна Комова — у нее многолетний стаж, и сейчас мы вместе с ней составляем меню нашей будущей службы доставки здоровой еды.
Раз в год я советую практиковать переход на жидкое питание — у этой практики китайские корни, она предпринимается для очищения энергетических каналов. Суть ее в месячном отказе от жевательной функции. В меню остаются только смузи — я обычно бросаю в блендер банан, кешью, йогурт или даже мороженое, чаи, вода с медом, всевозможные супчики — разрешены даже бульоны из птицы или уха. Молочные продукты можно — в том числе кефиры и милкшейки, главное, следите, чтобы там были только натуральные ингредиенты. Первые два дня, сколько бы вы всего ни пили, мозг будет утверждать, что вы голодны, но скоро организм привыкнет, и начнется очищение — выйдет все, что застоялось, слизистые залежи, шлаки. Через две недели появится очень много энергии — ведь вы больше не тратите ее на переваривание еды. Начинаешь быстрее соображать, омолаживаются клетки, ты способен выдержать в два раза большие физические нагрузки — они даже обязательны, ведь при такой бодрости легко можно потерять сон. На последней неделе вы будете почти летать — столько будет сил. А общий эффект — как будто тебя хорошенько отмыли. Наш коллектив проекта Human 3000 сейчас работает над тем, чтобы все, что мы знаем о питании и велнесе, изложить в книге: там будет не только о том, как грамотно составить меню, но и способы изменить мышление, мотивировать себя, советы, какими практиками развивать тело, — за двадцать лет моей успешной карьеры накопилось многое, чем можно поделиться.
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