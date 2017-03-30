Алексей Комов: «Раз в год нужно переходить на жидкое питание»

Важный момент: надо отключать то, что тебе не нужно, потихоньку. Сначала я отказался от фастфуда, потом — от газировки, затем — от соусов. Сейчас я не ем мясо, просто не хочу. На моем столе каши, фрукты, овощи, бобы — очень много подходящих блюд в индийском ресторане Oh! Mumbai, иногда — рыба. Я должен видеть, что ем, поэтому избегаю сложносочиненных блюд. Хочу знать, что продукты качественные — никакой дребедени в составе. Но быть вегетарианцем не обязательно: если ты живешь на земле, где испокон веков ели мясо, скорее всего, оно тоже тебе нужно. Есть или не есть животных — люди прямо бьются в спорах, а нужно стремиться не к механическому исключению того или иного продукта, а к тому, чтобы он был высококачественный, а весь рацион — сбалансированный. Кстати, хороший совет может дать врач по клиническому анализу крови — от ее группы зависит подходящая именно тебе еда. Недавно я исключил из рациона сладкое, теперь покупаю себе сухофрукты: если ты от чего-то отказался, надо обязательно это чем-то заместить. Если голова тебе говорит, что хочет тортика, съешь какой-нибудь полезный батончик, сыроедческие конфеты или кешью с сушеными папайей или манго. Вместо кофе я начал пить чаи — например, пуэры, которые хороши даже на голодный желудок. Когда ты, не мучая себя, переходишь на более полезные продукты, то флешбэк не страшен: съешь после двухлетнего перерыва бургер в «Макдоналдсе» и элементарно поймешь, что больше это не классно. Но, опять же, все нужно делать с умом и осторожно: за изменениями моего питания, например, всегда следит моя мама-врач, доктор наук Марина Евгеньевна Комова — у нее многолетний стаж, и сейчас мы вместе с ней составляем меню нашей будущей службы доставки здоровой еды.