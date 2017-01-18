В Петербурге фанат Тимати открыл шаверму Black Star

В Петербурге фанат лейбла Тимати переименовал свою точку общепита на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина в Black Star Shawerma.

Вместе с заказом в Black Star Shawerma выдают посетителям черные перчатки, как в столичном кафе рэп-звезды Black Star Burger. Из-за любви к отечественной рэп-музыке шеф намерен переделать все помещение. Сам он одет в черное, готовит и подает еду в черных перчатках.

Владелец Black Star Shawerma рассказал о своих планах запустить в Петербурге целую сеть заведений.

Напомним, что в сентябре 2016 года рэпер Тимати открыл на Новом Арбате,15 закусочную Black Star Burger. Чтобы попробовать бургеры, наггетсы и картошку фри от Black Star, москвичи выстраиваются в очереди.

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