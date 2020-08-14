Как рассказали «Собака.ru» основатели кофеен, они давно стремились сделать массовое потребление более экологичным, поэтому приняли решение отказаться от обычных стаканчиков и перейти на полностью биоразлагаемые. Производится новая тара в Московской области из бумаги высокого качества, которую импортируют из Финляндии.

Главное отличие новых стаканчиков от обычных картонных — внутреннее напыление, слой, который не дает взаимодействовать кофе и бумаге, вместо пластика теперь используется сахарный тростник. Пластиковая крышка также станет картонной. Стаканчики разлагаются менее чем за год, крышка — за 90 дней. Производство таких стаканчиков подорожало на 20%, а крышки возросло в три раза. «Довольно ощутимая разница для сети, зато менее ощутимый вред для планеты», — объясняют в Coffee Therapy.

Серия стаканчиков выйдет в коллаборации с Русским музее и будет приурочена к его 125-летию. Вдохновением при создании дизайна послужили картины художника-авангардиста Казимира Малевича, которые хранятся в Русском музее. По мотивам полотен «Спортсмены», «Скачет красная конница» и «Черный квадрат» иллюстратор Полина Пирогова создала дизайн для стаканчиков.