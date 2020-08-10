Свой сыр, хлеб и фермерские продукты из Псковской области – ресторан Animals поменял формат

Меню проекта на Некрасова в новом формате теперь делится на дневное и вечернее. Первое — ежедневное и легкое, с завтраками с 10:00 до 16:00 (с 12:00 к ним подключаются обеденная часть меню), второе – вечернее с 18:00 до 23:00. Кроме этого, с 16:00 до 18:00 будет работать специальное издание с сендвичами, супом дня, сырами и закусками. Для первого знакомства Animals рекомендуют взять из дневных разделов крудите, большой фермерский салат, бифштекс с трюфельным пюре, а из вечерних – камбалу со свеклой и соусом из крапивы.