Ресторан Animals, который 17 августа отмечает год со дня открытия, решил обновить формат: винный контекст сменился локально-гастрономическим с завтраками до 16.00, дневным и вечерним меню, с собственным сыром, хлебом и маслом.
Свой сыр, хлеб и фермерские продукты из Псковской области – ресторан Animals поменял формат
Делая акцент в своей работе на натуральных продуктах, команда Animals многие позиции не закупает, а готовит сама. Среди рекомендаций к дегустации – домашний камамбер, бри, моцарелла, страчателла и фета от су-шефа Александра Малютина, свежий хлеб тартин по рецепту пекаря из Сан-Франциско, который подают с маслом – тоже собственного производства.
Зелень, овощи и ягоды поступают на кухню с фермы. Шеф-повар Animals Александр Пименов каждый вторник ездит в Псковскую область отсматривать грядки, теплицы и кусты с плодами на ферме, отбирая свежие помидоры, огурцы, перцы, укроп, петрушку и смородину. Многие сорта салатов и овощей в России найти сложно: их вырастили из французских семян, которые шеф успел заказать до карантина.
Меню проекта на Некрасова в новом формате теперь делится на дневное и вечернее. Первое — ежедневное и легкое, с завтраками с 10:00 до 16:00 (с 12:00 к ним подключаются обеденная часть меню), второе – вечернее с 18:00 до 23:00. Кроме этого, с 16:00 до 18:00 будет работать специальное издание с сендвичами, супом дня, сырами и закусками. Для первого знакомства Animals рекомендуют взять из дневных разделов крудите, большой фермерский салат, бифштекс с трюфельным пюре, а из вечерних – камбалу со свеклой и соусом из крапивы.
Барный список работает в связке с кухней. Так, для легендарного коктейля «Беллини», который здесь представляют в формате ограниченных партий в бутылках, сначала готовят персики с листьями лайма в су-виде, отделяют мякоть, добавляют сахар и оставляют в холодильнике на ночь, а после этого утром добавляют игристое. Кроме этого, особой любовью среди гостей Animals пользуется микс «Рубарб» – почти классический «Шприц» со свежим ревенем и джином.
Animals, ул. Некрасова, 60, 8 (812) 929-6959, @youareanimals
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