Исторический Гранд Отель Европа в условиях еще не окончательно снятого карантина открыл сезон ужинов на террасах номеров с видом на ансамбль площади Искусств с Русским музеем и Михайловским театром, храм Спаса-на-Крови, Петропавловскую крепость и Михайловский сквер с вековыми деревьям.
Гранд Отель Европа открывает сезон ужинов на террасах с видом на Русский музей и Спас-на-Крови
В меню несколько десятков блюд из ресторана«Европа» и «Икорного бара», включая лучшие гастрономические позиции отеля: фирменная яичная кашка с трюфельным маслом и черной икрой, паровой камчатский краб по-романовски, бефстроганов из говядины прайм по рецепту баронессы Элен Строгановой, утиная грудка с ягодным конфи и персиковым пюре, десерт «Павлова» и «Золотое яблоко». Сомелье предложит напитки из винной карты, отмеченной наградой Wine Spectator и включающей более 400 наименований.
Кроме этого, Гранд Отель Европа запустил меню для пикника, в которое вошли 8 видов сэндвичей, в том числе фирменный клаб-сэндвич «Гранд Отель Европа», несколько видов салатов, горячее блюдо – лосось на пару со шпинатом, соусом из шампанского и тостом с красной икрой, макаруны, фруктовые салаты и фирменная выпечка. Корзинку с летними угощениями удобно взять с собой на автомобильные экскурсии, организованные консьержами отеля, а с открытием навигации – и на борт катера.
Забронировать ужин:
тел. 8 (812) 329-6666, 8 (921) 956-2758
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