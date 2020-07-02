Гранд Отель Европа открывает сезон ужинов на террасах с видом на Русский музей и Спас-на-Крови

Кроме этого, Гранд Отель Европа запустил меню для пикника, в которое вошли 8 видов сэндвичей, в том числе фирменный клаб-сэндвич «Гранд Отель Европа», несколько видов салатов, горячее блюдо – лосось на пару со шпинатом, соусом из шампанского и тостом с красной икрой, макаруны, фруктовые салаты и фирменная выпечка. Корзинку с летними угощениями удобно взять с собой на автомобильные экскурсии, организованные консьержами отеля, а с открытием навигации – и на борт катера.

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