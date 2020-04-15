Доставка работает через Telegram-бота — необходимо выбрать меню и блюдо и через 30 минут заказ доставят. В ближайшее время «Кухня тут рядом» появится и в сервисах «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Все средства от продажи готовой еды будут направлены на поддержку программ центра «Антон тут рядом» — в частности на ежедневные онлайн-занятия со студентами и адресную помощь семьям в кризисной ситуации.

«Наш центр переживает уникальный исторический опыт. Последние 6 лет ежедневно сотрудники и волонтеры Центра помогали взрослым, подросткам и детям с аутизмом получить возможность не просто выйти из дома, а прийти в Центр и получить общение, проявить свои таланты. Студенты учились языку мира вокруг, а мы учились их языку. Это важная работа, которая должна и будет продолжаться каждый день», — говорит основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

Напомним, центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает на Невском проспекте творческую площадку. Пространство расположится на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии. Чтобы подготовить пространство, волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель. Кроме того, в связи с грядущим открытием и расширением, в центр приглашают новых волонтеров.