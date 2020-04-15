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«Антон тут рядом» запустили доставку готовой еды «Кухня тут рядом» от студентов кулинарной мастерской центра

Центр «Антон тут рядом» запустил доставку готовой еды «Кухня тут рядом», все средства от продажи которой пойдут на поддержку благотворительности. В меню блюда, приготовленные студентами кулинарной мастерской центра — от скрембла с лососем и собы с курицей до фалафеля и гранолы.

  • Все фотографии предоставлены центром "Антон тут рядом"

Доставка работает через Telegram-бота — необходимо выбрать меню и блюдо и через 30 минут заказ доставят. В ближайшее время «Кухня тут рядом» появится и в сервисах «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Все средства от продажи готовой еды будут направлены на поддержку программ центра «Антон тут рядом» — в частности на ежедневные онлайн-занятия со студентами и адресную помощь семьям в кризисной ситуации. 

«Наш центр переживает уникальный исторический опыт. Последние 6 лет ежедневно сотрудники и волонтеры Центра помогали взрослым, подросткам и детям с аутизмом получить возможность не просто выйти из дома, а прийти в Центр и получить общение, проявить свои таланты. Студенты учились языку мира вокруг, а мы учились их языку. Это важная работа, которая должна и будет продолжаться каждый день», — говорит основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

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Напомним, центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает на Невском проспекте творческую площадку. Пространство расположится на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии. Чтобы подготовить пространство, волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель. Кроме того, в связи с грядущим открытием и расширением, в центр приглашают новых волонтеров.

 

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Дарья Гладких,
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