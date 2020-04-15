Сеть итальянских ресторанов Mama Roma доставляет хиты заведений на дом со скидкой 20%. Так, овощной салат Insalata Fresca будет стоить 156 руб., классическая пицца «Маргарита» и традиционные спагетти Карбонара выйдут в 236 руб., а тирамису – в 168 руб.
В рамках акции «Останься дома с Mama Roma!» знаменитая сеть доставляет еду со скидкой 20%
Кроме этого, в преддверии Пасхи команда ресторанов Mama Roma приготовила куличи ручной работы по специальному рецепту от шеф-повара и пасхальные наборы с крашеными яйцами и домашним вином – все можно заказать с доставкой на дом.
Доставка осуществляется по всему Петербургу, а также в пригороды в течение часа (бесплатно – от 600 руб.)
Кулич (350 гр.) – 260 руб.
Пасхальный набор – 990 руб. (корзинка с декоративным наполнением входит в стоимость)
Заказ можно оформить на сайте mamaroma.ru или по тел. 8 (812) 925-4848
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