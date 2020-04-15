В рамках акции «Останься дома с Mama Roma!» знаменитая сеть доставляет еду со скидкой 20%

Доставка осуществляется по всему Петербургу, а также в пригороды в течение часа (бесплатно – от 600 руб.)

Кулич (350 гр.) – 260 руб.

Пасхальный набор – 990 руб. (корзинка с декоративным наполнением входит в стоимость)

Заказ можно оформить на сайте mamaroma.ru или по тел. 8 (812) 925-4848