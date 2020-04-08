Пять петербургских ресторанов Ginza Project привезут новый апрельский номер журнала «Собака.ru» прямо домой вместе с заказом.
Ginza Project будет доставлять апрельский номер журнала «Собака.ru»
Арт-номер с Покрасом Лампасом на обложке можно будет получить, заказав еду в следующих заведениях:
- Ginza на Аптекарском проспекте
- Terrassa на Казанской улице
- Capuletti на Большом проспекте П,С.
- «Пряности и радости» на Малой Посадской
- SunDay Ginza на Южной дороге
Напомним, ранее к акции уже присоединилось шестнадцать петербургских заведений, в числе которых рестораны Probka, Jerome, Smoke BBQ, Commons, Frank и Italy.
Апрельский номер журнала посвящен искусству: художники лучше историков рассказывают о времени, в которое мы живем. Больше узнать о номере, на обложке которого Покрас Лампас можно здесь.
Журнал также продается в супермаркетах и киосках города, которые после разъяснений Смольного откроются и будут работать во время вынужденных каникул.
Персональную доставку заказывайте здесь.
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