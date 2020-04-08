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Ginza Project будет доставлять апрельский номер журнала «Собака.ru»

Пять петербургских ресторанов Ginza Project привезут новый апрельский номер журнала «Собака.ru» прямо домой вместе с заказом. 

Арт-номер с Покрасом Лампасом на обложке можно будет получить, заказав еду в следующих заведениях:

Напомним, ранее к акции уже присоединилось шестнадцать петербургских заведений, в числе которых рестораны Probka, Jerome, Smoke BBQ, Commons, Frank и Italy.

Апрельский номер журнала посвящен искусству: художники лучше историков рассказывают о времени, в которое мы живем. Больше узнать о номере, на обложке которого Покрас Лампас можно здесь

Журнал также продается в супермаркетах и киосках города, которые после разъяснений Смольного откроются и будут работать во время вынужденных каникул. 

Персональную доставку заказывайте здесь.

 

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Саша Иорданов,
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