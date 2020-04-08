Магазин «Рыбные правила», основанный семейной парой, доставляет домой рыбу, морепродукты и натуральные полуфабрикаты из них. Среди самых популярных позиций – сырный пирог с креветками, блины с копченой форелью, креветки на шпажках или гребешки в беконе для гриля.
«Рыбные правила» привезут домой креветки, филе лосося, тунца и морские гребешки
Отдельный раздел посвящен наборам, которые заказывают и на семью, и на одну персону. Для эстетов подойдет комплекс с индийскими креветками, гребешками в беконе и с филе тунца в маринаде из чеснока, масла и базилика. Для первого раза можно взять набор «Знакомство», в который включены, кроме прочего, блины с копченой форелью, лосось в соевом-медовом маринаде и кальмары.
Если говорить про главу полуфабрикатов, где значатся фишштексы из трески с семгой и пельмени с кальмаром или с лососем, то все создается на семейной кухне, а потом уже попадает в каталог после тестирования пилотной версии. Рецепты сочиняют основатели проекта из ингредиентов, которые сами же поставляют на производство.
Игорь и Марина Распоповы
основатели магазина «Рыбные правила»
Очень многие думают, что рыба – это всегда сложно и долго, а при одной мысли о ней перед глазами рисуется картина с испорченным маникюром, грязной кухней и чешуей повсюду. Чтобы избавить от этих страшных образов наших поклонников, мы сосредоточились на продуктах для дома и гриля – помогаем людям понять, что с нами готовить легко. То, что привозят «Рыбные правила», можно быстро разморозить и положить на гриль: все уже почищено и замариновано – «просто добавь огня».
Доставка осуществляется на рефрижераторном транспорте в день заказа или на следующий.
На период самоизоляции снижен порог для бесплатной доставки – сейчас команда бесплатно привозит заказы от 2 500 руб.
Магазин «Рыбные правила», Московский пр, 103, к. 3, тел. 8 (812) 602-9888
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