«Рыбные правила» привезут домой креветки, филе лосося, тунца и морские гребешки

основатели магазина «Рыбные правила»

Очень многие думают, что рыба – это всегда сложно и долго, а при одной мысли о ней перед глазами рисуется картина с испорченным маникюром, грязной кухней и чешуей повсюду. Чтобы избавить от этих страшных образов наших поклонников, мы сосредоточились на продуктах для дома и гриля – помогаем людям понять, что с нами готовить легко. То, что привозят «Рыбные правила», можно быстро разморозить и положить на гриль: все уже почищено и замариновано – «просто добавь огня».